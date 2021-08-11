ГОРДОН
 
 
МИР

Google позволит подросткам удалять свои фотографии из поиска

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Google внесет ряд изменений в учетные записи подростков
Google внесет ряд изменений в учетные записи подростков
Фото: pixabay.com

Компания Google запретит таргетинг рекламы на основе возраста, пола или интересов для лиц моложе 18 лет, а также представит еще несколько новшеств. Об этом компания сообщила в своем блоге.

"Наша цель – обеспечить дополнительную защиту и адаптацию к рекламе в Google в соответствии с возрастом", – отметили в сообщении.

Компания внесет ряд изменений в учетные записи Google для людей младше 18 лет. В YouTube будут изменены настройки загрузки по умолчанию на наиболее конфиденциальную, доступную для подростков 13–17 лет.

"В ближайшие недели мы представим новую политику, которая позволяет любому лицу младше 18 лет, а также его родителям или опекунам запрашивать удаление своих изображений из результатов поиска изображений Google. Удаление изображения из поиска не приводит к его удалению из интернета, но мы считаем, что это изменение поможет молодым людям лучше контролировать свои изображения в сети", – отмечается в сообщении.

Теги: интернет, Google, реклама, подростки
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Берри назвала дату премьеры своего фильма "В синяках" на Netflix
Берри назвала дату премьеры своего фильма "В синяках" на Netflix
"Почему Обама с золотой медалью?" Жан Беленюк показал "олимпийский торт" со своей шоколадной копией
"Почему Обама с золотой медалью?" Жан Беленюк показал "олимпийский торт" со своей шоколадной копией
Звезды сериала "Друзья" Энистон и Швиммер закрутили роман – СМИ
Звезды сериала "Друзья" Энистон и Швиммер закрутили роман – СМИ
"Мужу нравится душа, а друзьям – титьки", "Секси-красотка". Орбакайте восхитила новым образом в платье с декольте
"Мужу нравится душа, а друзьям – титьки", "Секси-красотка". Орбакайте восхитила новым образом в платье с декольте
"В университете было два популярных человека – Миша Поплавский и я". Wellboy рассказал о звездной болезни
"В университете было два популярных человека – Миша Поплавский и я". Wellboy рассказал о звездной болезни
Панин: Самое главное, что хотел сказать – Соловьев лжец и подлец. Он просто наваливает говна на вентилятор
Панин: Самое главное, что хотел сказать – Соловьев лжец и подлец. Он просто наваливает говна на вентилятор
11 августа: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы
11 августа: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы
Певица Власова стала девятой участницей "Танцев со звездами"
Певица Власова стала девятой участницей "Танцев со звездами"
11 августа: кто родился и умер в этот день, интересные события в истории
11 августа: кто родился и умер в этот день, интересные события в истории
Врачи подозревают у 52-летнего Джекмана рак кожи. Артисту предстоит повторная биопсия
Врачи подозревают у 52-летнего Джекмана рак кожи. Артисту предстоит повторная биопсия
Как приготовить тирамису. Подробный рецепт
Как приготовить тирамису. Подробный рецепт
"Моя любовь". Андрей Шевченко показал объятия с женой-моделью на пляже
"Моя любовь". Андрей Шевченко показал объятия с женой-моделью на пляже
"Я бы сама пообнимала масяню!" Сумская отреагировала на фото Ребрик с питомцем
"Я бы сама пообнимала масяню!" Сумская отреагировала на фото Ребрик с питомцем
Секс-скандал с участием Талашко. 75-летнего актера отстранили от работы в университете
Секс-скандал с участием Талашко. 75-летнего актера отстранили от работы в университете
"Секси", "Кисулька". Maruv эротично станцевала в нижнем белье
"Секси", "Кисулька". Maruv эротично станцевала в нижнем белье
"Как брат и сестра", "Похожи очень". Ткач нежно прижался к груди жены на новом снимке
"Как брат и сестра", "Похожи очень". Ткач нежно прижался к груди жены на новом снимке
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Леся, вы забыли купальник?", "Секси". Никитюк показала голую грудь
"Леся, вы забыли купальник?", "Секси". Никитюк показала голую грудь
"Такой большой, а все с тетками". Сын Наташи Королевой позировал в плавках в компании двух женщин
"Такой большой, а все с тетками". Сын Наташи Королевой позировал в плавках в компании двух женщин
"Какая прелесть", "Горячая леди". Maruv показала грудь
"Какая прелесть", "Горячая леди". Maruv показала грудь
10 полезных орехов: как понять, какие стоит есть именно вам
10 полезных орехов: как понять, какие стоит есть именно вам
"Думал, дядя Вова ее спрятал", "Я ее не узнала", "Путятишна". В сети обсуждают появление Кабаевой в красном платье с обручальным кольцом
"Думал, дядя Вова ее спрятал", "Я ее не узнала", "Путятишна". В сети обсуждают появление Кабаевой в красном платье с обручальным кольцом
"Секс-агрегат", "Пушечка". Поклонники обсуждают новый образ Седоковой в купальнике
"Секс-агрегат", "Пушечка". Поклонники обсуждают новый образ Седоковой в купальнике
"Даже лифчик сняла". Валевская выложила в сеть "жаркие фото"
"Даже лифчик сняла". Валевская выложила в сеть "жаркие фото"
"Надь, прости, но там невозможно не приближать", "Какие ножки, какая попка", "Идеальный орех". Дорофеева позировала в мини-шортах и топе
"Надь, прости, но там невозможно не приближать", "Какие ножки, какая попка", "Идеальный орех". Дорофеева позировала в мини-шортах и топе
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS