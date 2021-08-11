Google позволит подросткам удалять свои фотографии из поиска

"Наша цель – обеспечить дополнительную защиту и адаптацию к рекламе в Google в соответствии с возрастом", – отметили в сообщении.

Компания внесет ряд изменений в учетные записи Google для людей младше 18 лет. В YouTube будут изменены настройки загрузки по умолчанию на наиболее конфиденциальную, доступную для подростков 13–17 лет.

"В ближайшие недели мы представим новую политику, которая позволяет любому лицу младше 18 лет, а также его родителям или опекунам запрашивать удаление своих изображений из результатов поиска изображений Google. Удаление изображения из поиска не приводит к его удалению из интернета, но мы считаем, что это изменение поможет молодым людям лучше контролировать свои изображения в сети", – отмечается в сообщении.