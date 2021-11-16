Компания Twitter купила сервис, который превращает ветви обсуждений в единый текст

"Threader теперь является частью Twitter! В рамках приобретения Threader будет закрыт через 30 дней. Но мы привносим лучшее из Threader прямо в Twitter", – говорится в сообщении.
Теперь некоторые функции Threader станут частью платной подписки Twitter Blue, которую соцсеть начала тестировать в мае этого года. Подписка даст возможность превращать тред в похожий на статью текст, а также сохранять его в разделе "Закладки".
Relax while Reader turns those long Threads into a more beautiful reading experience pic.twitter.com/v5thmTfGcz— Twitter Blue (@TwitterBlue) November 9, 2021
По итогам 2020 года, в среднем 192 млн человек пользуются Twitter ежедневно. В 2020 году выручка компании Twitter Inc. составила $3,72 млрд.