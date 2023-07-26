Маск бесплатно забрал себе аккаунт @x, принадлежащий фотографу из Сан-Франциско

Фотограф из Сан-Франциско Джин Хванг был владельцем аккаунта @x до вечера вторника, 25 июля, когда он был заменен на официальный аккаунт X – нового названия Twitter.
По словам Хванга, он был готов рассмотреть возможность продажи учетной записи @x, зарегистрированной в 2007 году, но во вторник получил электронное письмо о том, что она переходит в собственность компании.
Он сказал в комментарии The Telegraph, что Маск "по сути, просто забрал его".
По словам Хванга, ему предложили немного товара X и встречу с руководством компании, но не предложили никаких финансовых стимулов.
Социальная сеть Twitter 24 июля сменила официальный логотип с голубой птички на белую букву X на черном фоне. Новый домен социальной сети будет называться x.com. Маск сообщил, что он уже начал перенаправлять пользователей на Twitter.