Маск бесплатно забрал себе аккаунт @x, принадлежащий фотографу из Сан-Франциско

Из аккаунта фотографа сделали аккаунт для самой соцсети Фото: depositphotos.com

Фотограф из Сан-Франциско Джин Хванг был владельцем аккаунта @x до вечера вторника, 25 июля, когда он был заменен на официальный аккаунт X – нового названия Twitter.

По словам Хванга, он был готов рассмотреть возможность продажи учетной записи @x, зарегистрированной в 2007 году, но во вторник получил электронное письмо о том, что она переходит в собственность компании.

Он сказал в комментарии The Telegraph, что Маск "по сути, просто забрал его".

По словам Хванга, ему предложили немного товара X и встречу с руководством компании, но не предложили никаких финансовых стимулов.