Маск начал ребрендинг Twitter и убрал птичку из логотипа. Теперь там буква X

Маск запостил видео с новым логотипом соцсети. Он также сменил фото профиля на это же изображение.

Кроме того, Маск опубликовал фото штаб-квартиры Twitter с буквой "Х" на здании.

Our headquarters tonight pic.twitter.com/GO6yY8R7fO — Elon Musk (@elonmusk) July 24, 2023

Официальный аккаунт соцсети также сменил аватарку и название.

Новый домен социальной сети будет называться x.com. Маск сообщил, что он уже начал перенаправлять пользователей на Twitter.