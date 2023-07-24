Маск начал ребрендинг Twitter и убрал птичку из логотипа. Теперь там буква X

Маск запостил видео с новым логотипом соцсети. Он также сменил фото профиля на это же изображение.
July 23, 2023
Кроме того, Маск опубликовал фото штаб-квартиры Twitter с буквой "Х" на здании.
Our headquarters tonight pic.twitter.com/GO6yY8R7fO— Elon Musk (@elonmusk) July 24, 2023
Официальный аккаунт соцсети также сменил аватарку и название.
Новый домен социальной сети будет называться x.com. Маск сообщил, что он уже начал перенаправлять пользователей на Twitter.
https://t.co/bOUOek5Cvy now points to https://t.co/AYBszklpkE.— Elon Musk (@elonmusk) July 23, 2023
Interim X logo goes live later today.
После того как 27 октября 2022 года Илон Маск приобрел Twitter за $44 млрд, в соцсети начались глобальные изменения. Прежде всего Маск решил сделать верификацию аккаунтов, которая ранее была бесплатной, платной. Эта функция вошла в перечень дополнительных возможностей платной подписки Twitter Blue.
Также соцсеть начала менять свою политику борьбы с дезинформацией и пропагандой. Например, в ноябре 2022 года Twitter отказался от политики по противодействию дезинформации о COVID-19.
В апреле 2023-го Twitter снял ограничения с прокремлевских аккаунтов. В том же месяце соцсеть убрала пометку "государственное финансирование" из учетных записей российских и некоторых китайских СМИ.
27 мая стало известно, что Twitter вышла из добровольного Кодекса практики ЕС по борьбе с дезинформацией.
1 июля Маск сообщил, что у пользователей соцсети будет временно ограничено число твитов, которые они смогут прочитать. Для верифицированных аккаунтов это 6000 твитов в сутки, неверифицированных – до 600 твитов, новых неверифицированных – до 300 твитов.