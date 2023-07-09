Twitter-аккаунты с синей галочкой распространяют фейки о войне России против Украины – BBC

Авторы материала обращают внимание, что собственники таких аккаунтов платят за продвижение своих постов и некоторые из них просмотрели более 1 млн раз.
ВВС приводит примеры таких твитов-фейков:
Отследив сообщение о Франции, журналисты BBC выяснили, что оно исходило от прокремлевских каналов в приложении для обмена сообщениями Telegram.
BBC утверждает, что в пресс-службе Twitter от комментариев отказались.
В конце октября 2022 года новый владелец Twitter Илон Маск решил сделать верификацию аккаунтов, которая ранее была бесплатной, платной. Эта функция вошла в перечень дополнительных возможностей платной подписки Twitter Blue.
В феврале 2023 года исследовательская группа Reset выяснила, что российские пропагандисты используют новую платную систему верификации Twitter, чтобы распространять свою дезинформацию.