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ПОЛИТИКА

Twitter-аккаунты с синей галочкой распространяют фейки о войне России против Украины – BBC

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
По данным ВВС, твиты с фейками просмотрели более 1 млн раз
По данным ВВС, твиты с фейками просмотрели более 1 млн раз
Фото: ЕРА

Пользователи Twitter с синей галочкой, которой обозначают верифицированные аккаунты, распространяют среди своих читателей фейковую информацию о войне в Украине, в которой заинтересована страна-агрессор РФ. Об этом 9 июля сообщает BBC.

Авторы материала обращают внимание, что собственники таких аккаунтов платят за продвижение своих постов и некоторые из них просмотрели более 1 млн раз.

ВВС приводит примеры таких твитов-фейков:

  • что во Франции участники протестов против якобы использовали в столкновениях с полицией оружие, которое США поставляли в Украину;
  • что российские военные якобы обнаружили в Украине "детские фабрики" по выращиванию детей от двух до семи лет для продажи в публичные дома и использования для трансплантаций;
  • что ракетный удар по Краматорску Донецкой области, в результате которого погибли мирные жители, якобы нанесла не Россия, а – ошибочно – Украина, с помощью ракет Storm Shadow;
  • что президент Украины Владимир Зеленский якобы отменил выборы в стране, хотя он сказал, что во время войны выборы не предусмотрены законодательством.

Отследив сообщение о Франции, журналисты BBC выяснили, что оно исходило от прокремлевских каналов в приложении для обмена сообщениями Telegram.

BBC утверждает, что в пресс-службе Twitter от комментариев отказались.

Контекст:

В конце октября 2022 года новый владелец Twitter Илон Маск решил сделать верификацию аккаунтов, которая ранее была бесплатной, платной. Эта функция вошла в перечень дополнительных возможностей платной подписки Twitter Blue.

В феврале 2023 года исследовательская группа Reset выяснила, что российские пропагандисты используют новую платную систему верификации Twitter, чтобы распространять свою дезинформацию.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Twitter, война, российская пропаганда, война России против Украины, фейк, дезинформация
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