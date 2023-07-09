Twitter-аккаунты с синей галочкой распространяют фейки о войне России против Украины – BBC

По данным ВВС, твиты с фейками просмотрели более 1 млн раз Фото: ЕРА

Авторы материала обращают внимание, что собственники таких аккаунтов платят за продвижение своих постов и некоторые из них просмотрели более 1 млн раз.

ВВС приводит примеры таких твитов-фейков:

что во Франции участники протестов против якобы использовали в столкновениях с полицией оружие, которое США поставляли в Украину;

что российские военные якобы обнаружили в Украине "детские фабрики" по выращиванию детей от двух до семи лет для продажи в публичные дома и использования для трансплантаций;

что ракетный удар по Краматорску Донецкой области, в результате которого погибли мирные жители, якобы нанесла не Россия, а – ошибочно – Украина, с помощью ракет Storm Shadow;

что президент Украины Владимир Зеленский якобы отменил выборы в стране, хотя он сказал, что во время войны выборы не предусмотрены законодательством.

Отследив сообщение о Франции, журналисты BBC выяснили, что оно исходило от прокремлевских каналов в приложении для обмена сообщениями Telegram.

BBC утверждает, что в пресс-службе Twitter от комментариев отказались.