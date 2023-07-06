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Meta запустила новый сервис Threads, который должен стать конкурентом Twitter

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Meta запустила новую соцсеть
Meta запустила новую соцсеть
Фото: EPA

Соцсеть Threads, которая была запущена 6 июля, за первые семь часов работы привлекла 10 млн пользователей. Об этом написал гендиректор Meta Марк Цукерберг.

Пост Цукерберга набрал почти 100 тыс. отметок "Нравится".

В день запуска Threads Цукерберг впервые с 2012 года опубликовал запись в соцсети Twitter, принадлежащей миллиардеру Илону Маску, – мем с Человеком-пауком в двух экземплярах.

В соцсети зарегистрировался вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров. "Вау! Хороший дизайн здесь. Твиттеризация начинается", – написал он.

Threads позволяет публиковать короткие текстовые сообщения, которым можно поставить отметку "Нравится", комментировать или делиться ими со своими читателями. Сообщения могут быть размером до 500 символов, содержать ссылки, фотографии и видео продолжительностью до пяти минут. Приложение работает на базе Instagram, откуда можно перенести личные данные и подписчиков. 

"Мы работаем над тем, чтобы в ближайшее время сделать Threads совместимым с открытыми взаимодействующими социальными сетями, которые, по нашему мнению, могут определить будущее Интернета", – говорится в блоге Meta.

Контекст:

Новая соцсеть начала работу на фоне массового недовольства пользователей платформы Twitter. Так, 1 июля Маск сообщил, что у пользователей соцсети будет временно ограничено число твитов, которые они смогут прочитать. Для верифицированных аккаунтов это 6000 твитов в сутки, для неверифицированных – до 600 твитов, новых неверифицированных – до 300 твитов. Ряд пользователей в тот же день жаловались на превышение лимитов, невозможность обновить ленты и читать ответы к твитам. Многие раскритиковали решение Маска. 

Также Маск решил сделать верификацию аккаунтов, которая ранее была бесплатной, платной. Эта функция вошла в перечень дополнительных возможностей платной подписки Twitter Blue.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Twitter, соцсети, соцсеть, Meta
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