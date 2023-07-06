Meta запустила новый сервис Threads, который должен стать конкурентом Twitter

Пост Цукерберга набрал почти 100 тыс. отметок "Нравится".

* * * * * * * * * * * * * * Post by @zuck * * * * * * * * * View on Threads * * * * * * * * * ** * * * * * * * ** * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * *

В день запуска Threads Цукерберг впервые с 2012 года опубликовал запись в соцсети Twitter, принадлежащей миллиардеру Илону Маску, – мем с Человеком-пауком в двух экземплярах.

В соцсети зарегистрировался вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров. "Вау! Хороший дизайн здесь. Твиттеризация начинается", – написал он.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Post by @michael.fedorov * * * * * * * * * View on Threads * * * * * * * * * ** * * * * * * * ** * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * *

Threads позволяет публиковать короткие текстовые сообщения, которым можно поставить отметку "Нравится", комментировать или делиться ими со своими читателями. Сообщения могут быть размером до 500 символов, содержать ссылки, фотографии и видео продолжительностью до пяти минут. Приложение работает на базе Instagram, откуда можно перенести личные данные и подписчиков.

"Мы работаем над тем, чтобы в ближайшее время сделать Threads совместимым с открытыми взаимодействующими социальными сетями, которые, по нашему мнению, могут определить будущее Интернета", – говорится в блоге Meta.