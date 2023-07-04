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Twitter закроет доступ к TweetDeck неверифицированным пользователям

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У пользователей TweetDeck есть 30 дней, чтобы пройти верификацию
У пользователей TweetDeck есть 30 дней, чтобы пройти верификацию
Фото: depositphotos.com

Пользователи Twitter вскоре должны будут пройти проверку, чтобы использовать TweetDeck – сервис для управления аккаунтами в соцсети. Об этом компания сообщила 4 июля в Twitter.

Соцсеть объявила, что запустила новую, улучшенную версию TweetDeck. Все пользователи теперь могут продолжить доступ к сохраненным поисковым запросам и рабочим процессам, выбрав в настройках сервиса Try the new TweetDeck в левом нижнем меню.

Все сохраненные поисковые запросы, списки и колонки будут перенесены в новый TweetDeck. При первой загрузке приложения пользователю предложат импортировать их колонки.

Сервис теперь будет поддерживать полную функциональность: Spaces, док-станцию для видео, опросы и тому подобное.

Однако функциональность Teams в TweetDeck временно недоступна и будет восстановлена в ближайшие недели.

Кроме того, через 30 дней пользователи должны пройти верификацию для доступа к TweetDeck.

Контекст:

После того как 27 октября 2022 года Илон Маск приобрел Twitter за $44 млрд, в соцсети начались глобальные изменения. Прежде всего Маск решил сделать верификацию аккаунтов, которая ранее была бесплатной, платной. Эта функция вошла в перечень дополнительных возможностей платной подписки Twitter Blue.

Также соцсеть начала менять свою политику борьбы с дезинформацией и пропагандой. Например, в ноябре 2022 года Twitter отказался от политики по противодействию дезинформации о COVID-19.

В апреле 2023-го Twitter снял ограничения с прокремлевских аккаунтов. В том же месяце соцсеть убрала пометку "государственное финансирование" из учетных записей российских и некоторых китайских СМИ.

27 мая стало известно, что Twitter вышла из добровольного Кодекса практики ЕС по борьбе с дезинформацией.

1 июля Маск сообщил, что у пользователей соцсети будет временно ограничено число твитов, которые они смогут прочитать. Для верифицированных аккаунтов это 6000 твитов в сутки, неверифицированных – до 600 твитов, новых неверифицированные – до 300 твитов.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Twitter, соцсети, соцсеть, сервис
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