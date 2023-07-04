Twitter закроет доступ к TweetDeck неверифицированным пользователям

У пользователей TweetDeck есть 30 дней, чтобы пройти верификацию Фото: depositphotos.com

Соцсеть объявила, что запустила новую, улучшенную версию TweetDeck. Все пользователи теперь могут продолжить доступ к сохраненным поисковым запросам и рабочим процессам, выбрав в настройках сервиса Try the new TweetDeck в левом нижнем меню.

Все сохраненные поисковые запросы, списки и колонки будут перенесены в новый TweetDeck. При первой загрузке приложения пользователю предложат импортировать их колонки.

Сервис теперь будет поддерживать полную функциональность: Spaces, док-станцию для видео, опросы и тому подобное.

Однако функциональность Teams в TweetDeck временно недоступна и будет восстановлена в ближайшие недели.

Кроме того, через 30 дней пользователи должны пройти верификацию для доступа к TweetDeck.