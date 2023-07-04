Twitter закроет доступ к TweetDeck неверифицированным пользователям

Соцсеть объявила, что запустила новую, улучшенную версию TweetDeck. Все пользователи теперь могут продолжить доступ к сохраненным поисковым запросам и рабочим процессам, выбрав в настройках сервиса Try the new TweetDeck в левом нижнем меню.
Все сохраненные поисковые запросы, списки и колонки будут перенесены в новый TweetDeck. При первой загрузке приложения пользователю предложат импортировать их колонки.
Сервис теперь будет поддерживать полную функциональность: Spaces, док-станцию для видео, опросы и тому подобное.
Однако функциональность Teams в TweetDeck временно недоступна и будет восстановлена в ближайшие недели.
Кроме того, через 30 дней пользователи должны пройти верификацию для доступа к TweetDeck.
We have just launched a new, improved version of TweetDeck. All users can continue to access their saved searches & workflows via https://t.co/2WwL3hNVR2 by selecting “Try the new TweetDeck” in the bottom left menu.— Twitter Support (@TwitterSupport) July 3, 2023
Some notes on getting started and the future of the product…
После того как 27 октября 2022 года Илон Маск приобрел Twitter за $44 млрд, в соцсети начались глобальные изменения. Прежде всего Маск решил сделать верификацию аккаунтов, которая ранее была бесплатной, платной. Эта функция вошла в перечень дополнительных возможностей платной подписки Twitter Blue.
Также соцсеть начала менять свою политику борьбы с дезинформацией и пропагандой. Например, в ноябре 2022 года Twitter отказался от политики по противодействию дезинформации о COVID-19.
В апреле 2023-го Twitter снял ограничения с прокремлевских аккаунтов. В том же месяце соцсеть убрала пометку "государственное финансирование" из учетных записей российских и некоторых китайских СМИ.
27 мая стало известно, что Twitter вышла из добровольного Кодекса практики ЕС по борьбе с дезинформацией.
1 июля Маск сообщил, что у пользователей соцсети будет временно ограничено число твитов, которые они смогут прочитать. Для верифицированных аккаунтов это 6000 твитов в сутки, неверифицированных – до 600 твитов, новых неверифицированные – до 300 твитов.