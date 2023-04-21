Twitter убрал пометку "государственное финансирование" из учетных записей российских и некоторых китайских СМИ

"Миссия выполнена. Пока все отвлеклись на удаление синих галочек, Twitter Маска удалил метки, предупреждающие пользователей о том, что они читают новости от государственных пропагандистских агентств авторитарных правительств. Потемкинские новостные каналы теперь могут свободно вбрасывать дезинформацию", – написал он.

Журналист прикрепил скриншоты со страниц RT, Sputnik, TASS, CCTV, Press TV, "Вестей" и "Первого канала".