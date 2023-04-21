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Пользователи Twitter массово теряют синие галочки. Их убрали у Кардашьян, Бейонсе, Гейтса и Папы римского

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Известные люди с миллионами подписчиков в Twiter начали терять синие галочки
Известные люди с миллионами подписчиков в Twiter начали терять синие галочки
Фото: depositphotos.com

Соцсеть Twitter 20 апреля начала массово убирать синие галочки у пользователей, которые не купили платную подписку соцсети. Внимание на это обратил канал CNN.

Среди известных и популярных людей свои галочки потеряли модель Ким Кардашьян, певица Бейонсе, бизнесмен Билл Гейтс, Папа римский Франциска, бывший президент США Дональд Трамп и основатель Twitter Джек Дорси.

Также теперь нет значка верификации у актеров Леонардо ДиКаприо, Тома Круза, Сэмюэла Джексона, Джереми Реннера, Криса Эванса и многих других.

О потере своих галочек в шутливой манере написали актеры Бен Стиллер и Линда Картер, а также певица Сиара.

Писатель Стивен Кинг, который ранее поспорил с владельцем Twitter Илоном Маском из-за нежелания оплачивать верификацию, свою галочку не потерял. Однако он уверяет, что не покупал Twitter Blue, хотя в его аккаунте указано якобы он это сделал.

Некоторые правительственные учреждения, в том числе официальный аккаунт Службы гражданства и иммиграции США и аккаунты некоторых государственных таможенных и пограничных служб, также лишились своих синих галочек. Их заменили серыми галочками, которые Twitter ставит для правительственных аккаунтов. Это коснулось и украинских политиков – серые галочки получили президент Владимир Зеленский, первая леди Елена Зеленская, глава МИД Дмитрий Кулеба, министр обороны Алексей Резников и другие.

Первоначально изменения были не до конца корректными, поскольку синие галочки исчезали и снова появлялись на некоторых учетных записях. 

Контекст:

В конце октября Маск решил сделать верификацию аккаунтов, которая ранее была бесплатной, платной. Эта функция вошла в перечень дополнительных возможностей платной подписки Twitter Blue.

В феврале исследовательская группа Reset выяснила, что российские пропагандисты используют новую платную систему верификации Twitter, чтобы распространять свою дезинформацию.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Билл Гейтс, Twitter, Стивен Кинг, Дональд Трамп, Леонардо ДиКаприо, Бен Стиллер, Джек Дорси, Сиара, Джереми Реннер
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