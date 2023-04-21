Пользователи Twitter массово теряют синие галочки. Их убрали у Кардашьян, Бейонсе, Гейтса и Папы римского

Известные люди с миллионами подписчиков в Twiter начали терять синие галочки Фото: depositphotos.com

Среди известных и популярных людей свои галочки потеряли модель Ким Кардашьян, певица Бейонсе, бизнесмен Билл Гейтс, Папа римский Франциска, бывший президент США Дональд Трамп и основатель Twitter Джек Дорси.

Также теперь нет значка верификации у актеров Леонардо ДиКаприо, Тома Круза, Сэмюэла Джексона, Джереми Реннера, Криса Эванса и многих других.

О потере своих галочек в шутливой манере написали актеры Бен Стиллер и Линда Картер, а также певица Сиара.

No blue check, still feel like me. — Ben Stiller (@BenStiller) April 20, 2023

Blue check or no check… I know my fans still checkin. * — Ciara (@ciara) April 20, 2023

No blue check mark? Okay, we’ll settle this the old-fashioned way. pic.twitter.com/GIPI1DoF3d — Lynda Carter (@RealLyndaCarter) April 20, 2023

Писатель Стивен Кинг, который ранее поспорил с владельцем Twitter Илоном Маском из-за нежелания оплачивать верификацию, свою галочку не потерял. Однако он уверяет, что не покупал Twitter Blue, хотя в его аккаунте указано якобы он это сделал.

My Twitter account says I’ve subscribed to Twitter Blue. I haven’t.

My Twitter account says I’ve given a phone number. I haven’t. — Stephen King (@StephenKing) April 20, 2023

Некоторые правительственные учреждения, в том числе официальный аккаунт Службы гражданства и иммиграции США и аккаунты некоторых государственных таможенных и пограничных служб, также лишились своих синих галочек. Их заменили серыми галочками, которые Twitter ставит для правительственных аккаунтов. Это коснулось и украинских политиков – серые галочки получили президент Владимир Зеленский, первая леди Елена Зеленская, глава МИД Дмитрий Кулеба, министр обороны Алексей Резников и другие.

Первоначально изменения были не до конца корректными, поскольку синие галочки исчезали и снова появлялись на некоторых учетных записях.