Инженеры Twitter "повысили" охваты постов Маска в 1 тыс. раз – СМИ

Как сообщил портал, Маска расстроило то, что его твит о финальном матче за Суперкубок по американскому футболу набрал меньше реакций, чем твит президента США Джо Байдена. Пост Маска набрал около 9,2 млн лайков, а Байдена – почти 30 млн. Platformer отметил, что Маск был "явно разочарован" и удалил свою публикацию.
Кроме того, 12 февраля Маск пожаловался, что 95% его постов не видели пользователи.
Long day at Twitter HQ with eng team— Elon Musk (@elonmusk) February 12, 2023
Two significant problems mostly addressed:
1. Fanout service for Following feed was getting overloaded when I tweeted, resulting in up to 95% of my tweets not getting delivered at all. Following is now pulling from search (aka Earlybird).… https://t.co/oMW54chhRz
В ночь на понедельник, 13 февраля, Маск на своем частном самолете полетел на встречу с работниками компании. Всю ночь команда из 80 человек рассматривала разные гипотезы того, почему твиты Маска не имеют желаемого охвата аудитории, и тестировала возможные решения. Кроме того, инженерам компании пришло сообщение от Джеймса Маска, двоюродного брата Маска, с просьбой решить проблему, иначе они "могут быть уволены".
Одной из причин, почему охваты твитов Маска упали, могло стать то, что в последние месяцы очень многие "заблокировали его аккаунт или отключили уведомление от него". Другая причина – действия алгоритма. Он продвигал посты, которые были популярны среди подписчиков и неподписчиков в разделе "Для тебя".
К обеду понедельника "проблему решили". В Twitter запустили код, который автоматически "дает зеленый свет" всем постам от Маска, пишет Platformer. Алгоритм искусственно повышает популярность твитов Маска в 1 тыс. раз, что позволит им обходить все остальные посты.
Теперь 90% подписчиков видят посты Маска, также их показывают миллионам других пользователей, пишет The Verge.
14 февраля Маск выложил мем, которым сам намекнул, что его твитов стало больше.
February 14, 2023
27 октября 2022 года Маск приобрел Twitter за $44 млрд. В тот же день он уволил четырех топ-менеджеров Twitter, включая главного исполнительного директора, финансового и юридического директоров. В целом бизнесмен уволил 3700 человек персонала, писало Politico.
После покупки соцсети Маском в Twitter восстановили некоторые ранее заблокированные аккаунты, в том числе профиль бывшего президента США Дональда Трампа.
В конце октября Маск решил сделать верификацию аккаунтов, которая ранее была бесплатной, платной. Эта функция вошла в перечень дополнительных возможностей платной подписки Twitter Blue.
В декабре Маск сообщал, что уйдет с поста гендиректора Twitter после того, как найдет "кого-нибудь достаточно глупого" для этой должности. Он провел опрос, должен ли он покинуть должность гендиректора, и больше половины участников ответили положительно.