Инженеры Twitter "повысили" охваты постов Маска в 1 тыс. раз – СМИ

Как сообщил портал, Маска расстроило то, что его твит о финальном матче за Суперкубок по американскому футболу набрал меньше реакций, чем твит президента США Джо Байдена. Пост Маска набрал около 9,2 млн лайков, а Байдена – почти 30 млн. Platformer отметил, что Маск был "явно разочарован" и удалил свою публикацию.

Кроме того, 12 февраля Маск пожаловался, что 95% его постов не видели пользователи.

Long day at Twitter HQ with eng team



Two significant problems mostly addressed:



1. Fanout service for Following feed was getting overloaded when I tweeted, resulting in up to 95% of my tweets not getting delivered at all. Following is now pulling from search (aka Earlybird).… https://t.co/oMW54chhRz — Elon Musk (@elonmusk) February 12, 2023

В ночь на понедельник, 13 февраля, Маск на своем частном самолете полетел на встречу с работниками компании. Всю ночь команда из 80 человек рассматривала разные гипотезы того, почему твиты Маска не имеют желаемого охвата аудитории, и тестировала возможные решения. Кроме того, инженерам компании пришло сообщение от Джеймса Маска, двоюродного брата Маска, с просьбой решить проблему, иначе они "могут быть уволены".

Одной из причин, почему охваты твитов Маска упали, могло стать то, что в последние месяцы очень многие "заблокировали его аккаунт или отключили уведомление от него". Другая причина – действия алгоритма. Он продвигал посты, которые были популярны среди подписчиков и неподписчиков в разделе "Для тебя".

К обеду понедельника "проблему решили". В Twitter запустили код, который автоматически "дает зеленый свет" всем постам от Маска, пишет Platformer. Алгоритм искусственно повышает популярность твитов Маска в 1 тыс. раз, что позволит им обходить все остальные посты.

Теперь 90% подписчиков видят посты Маска, также их показывают миллионам других пользователей, пишет The Verge.

14 февраля Маск выложил мем, которым сам намекнул, что его твитов стало больше.