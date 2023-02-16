ГОРДОН
 
 
ТЕХНО

Инженеры Twitter "повысили" охваты постов Маска в 1 тыс. раз – СМИ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Соцсеть изменила алгоритм для постов Маска
Соцсеть изменила алгоритм для постов Маска
Фото: EPA

Инженеры Twitter разработали алгоритм, чтобы посты владельца компании Илона Маска показывались большинству и "обходили" фильтры соцсети. Об этом пишет портал Platformer со ссылкой на осведомленные источники и переданные изданию документы.

Как сообщил портал, Маска расстроило то, что его твит о финальном матче за Суперкубок по американскому футболу набрал меньше реакций, чем твит президента США Джо Байдена. Пост Маска набрал около 9,2 млн лайков, а Байдена – почти 30 млн. Platformer отметил, что Маск был "явно разочарован" и удалил свою публикацию.

Кроме того, 12 февраля Маск пожаловался, что 95% его постов не видели пользователи. 

В ночь на понедельник, 13 февраля, Маск на своем частном самолете полетел на встречу с работниками компании. Всю ночь команда из 80 человек рассматривала разные гипотезы того, почему твиты Маска не имеют желаемого охвата аудитории, и тестировала возможные решения. Кроме того, инженерам компании пришло сообщение от Джеймса Маска, двоюродного брата Маска, с просьбой решить проблему, иначе они "могут быть уволены".

Одной из причин, почему охваты твитов Маска упали, могло стать то, что в последние месяцы очень многие "заблокировали его аккаунт или отключили уведомление от него". Другая причина – действия алгоритма. Он продвигал посты, которые были популярны среди подписчиков и неподписчиков в разделе "Для тебя".

К обеду понедельника "проблему решили". В Twitter запустили код, который автоматически "дает зеленый свет" всем постам от Маска, пишет Platformer. Алгоритм искусственно повышает популярность твитов Маска в 1 тыс. раз, что позволит им обходить все остальные посты.

Теперь 90% подписчиков видят посты Маска, также их показывают миллионам других пользователей, пишет The Verge

14 февраля Маск выложил мем, которым сам намекнул, что его твитов стало больше.

Контекст:

27 октября 2022 года Маск приобрел Twitter за $44 млрд. В тот же день он уволил четырех топ-менеджеров Twitter, включая главного исполнительного директора, финансового и юридического директоров. В целом бизнесмен уволил 3700 человек персонала, писало Politico.

После покупки соцсети Маском в Twitter восстановили некоторые ранее заблокированные аккаунты, в том числе профиль бывшего президента США Дональда Трампа

В конце октября Маск решил сделать верификацию аккаунтов, которая ранее была бесплатной, платной. Эта функция вошла в перечень дополнительных возможностей платной подписки Twitter Blue.

В декабре Маск сообщал, что уйдет с поста гендиректора Twitter после того, как найдет "кого-нибудь достаточно глупого" для этой должности. Он провел опрос, должен ли он покинуть должность гендиректора, и больше половины участников ответили положительно.

Теги: США, Twitter, Джо Байден, Илон Маск, соцсеть, компании
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Счастлива, что пригласили именно украинку". Ефросинина стала главным интервьюером студии YouTube на Мюнхенской конференции по безопасности
"Счастлива, что пригласили именно украинку". Ефросинина стала главным интервьюером студии YouTube на Мюнхенской конференции по безопасности
Галина ГРИШИНА
"Спасибо, Леонардо". ДиКаприо сделал взнос в благотворительный фонд Зеленской
"Спасибо, Леонардо". ДиКаприо сделал взнос в благотворительный фонд Зеленской
Галина ГРИШИНА
Netflix анонсировал премьеру документального фильма о скандальном сайте с контентом для взрослых. Названа дата премьеры
Netflix анонсировал премьеру документального фильма о скандальном сайте с контентом для взрослых. Названа дата премьеры
Галина ГРИШИНА
"А можно было бы поесть суши бесплатно, если бы не выпендривалась". Жена министра Федорова показала переписку с рекламодателем
"А можно было бы поесть суши бесплатно, если бы не выпендривалась". Жена министра Федорова показала переписку с рекламодателем
Галина ГРИШИНА
25-летняя Кунаки показала фото в бикини с "маленьким" бюстгальтером, под которым видно грудь
25-летняя Кунаки показала фото в бикини с "маленьким" бюстгальтером, под которым видно грудь
Вакарчук рассказал о редких встречах со своей второй женой и их детьми
Вакарчук рассказал о редких встречах со своей второй женой и их детьми
Галина ГРИШИНА
"И вот теперь что с этим делать!" Ефросинина подстриглась. Видео
"И вот теперь что с этим делать!" Ефросинина подстриглась. Видео
Дорофеева в шортах показала себя в полный рост
Дорофеева в шортах показала себя в полный рост
Полякова: Мой Вадик до отношений со мной был очень агрессивный. Он мог побить. С ним боялись иметь дело
Полякова: Мой Вадик до отношений со мной был очень агрессивный. Он мог побить. С ним боялись иметь дело
Галина ГРИШИНА
"Мой Саша". Пономарев показал своего 16-летнего сына
"Мой Саша". Пономарев показал своего 16-летнего сына
Корсет, кружево, серебряный металлик, леопард. Кардашян представила новую коллекцию Dolce&Gabbana
Корсет, кружево, серебряный металлик, леопард. Кардашян представила новую коллекцию Dolce&Gabbana
В Украину прибыл Глисон звезда "Игры престолов". Фото
В Украину прибыл Глисон – звезда "Игры престолов". Фото
Галина ГРИШИНА
Бабкин сообщил, что вернулся в Харьков, и сфотографировался на железнодорожном вокзале
Бабкин сообщил, что вернулся в Харьков, и сфотографировался на железнодорожном вокзале
Галина ГРИШИНА
Арестович показал вблизи свой кулон на черном шнурке. Фото
Арестович показал вблизи свой кулон на черном шнурке. Фото
"Люди удивляются, что у меня есть не только сын". 43-летняя Ефросинина показала новое фото 19-летней дочери, которая учится за границей
"Люди удивляются, что у меня есть не только сын". 43-летняя Ефросинина показала новое фото 19-летней дочери, которая учится за границей
Галина ГРИШИНА
Ароматная буженина. Рецепт от эксперта
Ароматная буженина. Рецепт от эксперта
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Состояние тяжелое". Демин рассказал, что происходит с Олегом Винником (70935)
2
Никитюк снялась в мокрой футболке, засветив внутреннюю часть бедра (57489)
3
"Все остальное яйца выеденного не стоит". 36-летняя жена 56-летнего Резникова назвала его достоинства (42023)
4
Тринчер надела декольте до талии. Видео (34334)
5
35-летняя Никитюк снялась в тонкой комбинации с вырезом под грудью (33534)
6
Бедняков: Я с Марченко проработал год и был для нее костью в горле (23863)
7
Тина Кароль показала декольте с верхнего ракурса. Фото (21280)
8
58-летняя супермодель Макменами снялась топлес (14293)
 
 
 
 