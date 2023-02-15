Маск назвал конец 2023 года "хорошим временем" для поиска нового главы Twitter

Маск рассчитывает, что платформа к этому времени будет в стабильном финансовом положении и у нее будет четкая дорожная карта.

"Я предполагаю, что, вероятно, к концу этого года будет подходящее время, чтобы найти кого-то другого, чтобы управлять компанией", – сказал он.

В своем аккаунте в Twitter Маск опубликовал фотографию своей собаки Флоки в свитере с надписью "СЕО" (генеральный директор – "ГОРДОН") в кресле за рабочим столом. "Новый глава Twitter потрясающий", – написал он.