Маск назвал конец 2023 года "хорошим временем" для поиска нового главы Twitter

Маск рассчитывает, что платформа к этому времени будет в стабильном финансовом положении и у нее будет четкая дорожная карта.
"Я предполагаю, что, вероятно, к концу этого года будет подходящее время, чтобы найти кого-то другого, чтобы управлять компанией", – сказал он.
В своем аккаунте в Twitter Маск опубликовал фотографию своей собаки Флоки в свитере с надписью "СЕО" (генеральный директор – "ГОРДОН") в кресле за рабочим столом. "Новый глава Twitter потрясающий", – написал он.
The new CEO of Twitter is amazing pic.twitter.com/yBqWFUDIQH— Elon Musk (@elonmusk) February 15, 2023
27 октября 2022 года Маск приобрел Twitter за $44 млрд. В тот же день он уволил четырех топ-менеджеров Twitter, включая главного исполнительного директора, финансового и юридического директоров. В целом бизнесмен уволил 3700 человек персонала, писало Politico.
После покупки соцсети Маском в Twitter восстановили некоторые ранее заблокированные аккаунты, в том числе профиль бывшего президента США Дональда Трампа.
В конце октября Маск решил сделать верификацию аккаунтов, которая ранее была бесплатной, платной. Эта функция вошла в перечень дополнительных возможностей платной подписки Twitter Blue.
В декабре Маск сообщал, что уйдет с поста гендиректора Twitter после того, как найдет "кого-нибудь достаточно глупого" для этой должности. Он провел опрос, должен ли он покинуть должность гендиректора, и больше половины участников ответили положительно.