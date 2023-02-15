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Маск назвал конец 2023 года "хорошим временем" для поиска нового главы Twitter

Маск рассказал о планах относительно Twitter
Маск рассказал о планах относительно Twitter
Фото: EPA

Генеральный директор социальной сети Twitter Илон Маск заявил, что ближе к концу 2023 года планирует найти кого-то другого для управления соцсетью. Об этом он сказал на Всемирном саммите правительств в Дубае, где выступал онлайн, сообщает Reuters 15 февраля.

Маск рассчитывает, что платформа к этому времени будет в стабильном финансовом положении и у нее будет четкая дорожная карта.

"Я предполагаю, что, вероятно, к концу этого года будет подходящее время, чтобы найти кого-то другого, чтобы управлять компанией", – сказал он.

В своем аккаунте в Twitter Маск опубликовал фотографию своей собаки Флоки в свитере с надписью "СЕО" (генеральный директор – "ГОРДОН") в кресле за рабочим столом. "Новый глава Twitter потрясающий", – написал он.

Контекст:

27 октября 2022 года Маск приобрел Twitter за $44 млрд. В тот же день он уволил четырех топ-менеджеров Twitter, включая главного исполнительного директора, финансового и юридического директоров. В целом бизнесмен уволил 3700 человек персонала, писало Politico.

После покупки соцсети Маском в Twitter восстановили некоторые ранее заблокированные аккаунты, в том числе профиль бывшего президента США Дональда Трампа

В конце октября Маск решил сделать верификацию аккаунтов, которая ранее была бесплатной, платной. Эта функция вошла в перечень дополнительных возможностей платной подписки Twitter Blue.

В декабре Маск сообщал, что уйдет с поста гендиректора Twitter после того, как найдет "кого-нибудь достаточно глупого" для этой должности. Он провел опрос, должен ли он покинуть должность гендиректора, и больше половины участников ответили положительно.

Теги: социальные сети, Twitter, соцсети, Илон Маск
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