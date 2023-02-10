У Маска упали охваты в Twitter – после этого он уволил одого из ведущих инженеров – СМИ

По данным издания, 7 февраля Маск собрал группу инженеров и консультантов в штаб-квартире Twitter в поисках ответов, почему число просмотров его твитов падает.
"Это нелепо. У меня более 100 млн подписчиков, и я получаю только десятки тысяч показов", – жаловался он.
Один из двух оставшихся главных инженеров компании предложил, что снижение охвата Маска связано с ослаблением интереса к нему у пользователей.
Сотрудники показали Маску внутренние данные о взаимодействии с его аккаунтом вместе с диаграммой Google Trends. Они сказали ему, что в апреле прошлого года Маск был на пике популярности в поисковых рейтингах, о чем свидетельствует оценка в 100 баллов. Сейчас у него девять баллов.
Как отмечает The Verge, инженеры ранее исследовали, был ли каким-то образом искусственно ограничен охват Маска, но не нашли никаких доказательств того, что алгоритм был предвзятым против него.
Маска эти ответы не удовлетворили и он уволил инженера, заявившего об угасании интереса к нему, пишут журналисты.
В издание также напомнили, что около двух месяцев назад Twitter добавил счетчик просмотров для публикаций. В то время Маск обещал, что функция поможет понять насколько динамична платформа.
Twitter is rolling out View Count, so you can see how many times a tweet has been seen! This is normal for video.— Elon Musk (@elonmusk) December 22, 2022
Shows how much more alive Twitter is than it may seem, as over 90% of Twitter users read, but don’t tweet, reply or like, as those are public actions.
Однако эффект был противоположным: изменение только подчеркнуло, как мало интереса вызывают публикации у людей, по сравнению с общим объемом аудитории, отмечает The Verge.
Источники Twitter говорят, что сама функция счетчика может способствовать снижению охвата. Кнопки "Нравится" и "Ретвит" были уменьшены для отображения просмотров, поэтому их немного труднее нажимать.
27 октября 2022 года Маск приобрел Twitter за $44 млрд. В тот же день он уволил четырех топ-менеджеров Twitter, включая главного исполнительного директора, финансового и юридического директоров. В целом бизнесмен уволил 3700 человек персонала, писало Politico.
После покупки соцсети Маском в Twitter восстановили некоторые ранее заблокированные аккаунты, в том числе профиль бывшего президента США Дональда Трампа.
В конце октября Маск решил сделать верификацию аккаунтов, которая ранее была бесплатной, платной. Эта функция вошла в перечень дополнительных возможностей платной подписки Twitter Blue.