У Маска упали охваты в Twitter – после этого он уволил одого из ведущих инженеров – СМИ

По данным СМИ, Маск недоволен падением охватов его аккаунта в Twitter Фото: EPA

По данным издания, 7 февраля Маск собрал группу инженеров и консультантов в штаб-квартире Twitter в поисках ответов, почему число просмотров его твитов падает.

"Это нелепо. У меня более 100 млн подписчиков, и я получаю только десятки тысяч показов", – жаловался он.

Один из двух оставшихся главных инженеров компании предложил, что снижение охвата Маска связано с ослаблением интереса к нему у пользователей.

Сотрудники показали Маску внутренние данные о взаимодействии с его аккаунтом вместе с диаграммой Google Trends. Они сказали ему, что в апреле прошлого года Маск был на пике популярности в поисковых рейтингах, о чем свидетельствует оценка в 100 баллов. Сейчас у него девять баллов.

Как отмечает The Verge, инженеры ранее исследовали, был ли каким-то образом искусственно ограничен охват Маска, но не нашли никаких доказательств того, что алгоритм был предвзятым против него.

Маска эти ответы не удовлетворили и он уволил инженера, заявившего об угасании интереса к нему, пишут журналисты.

В издание также напомнили, что около двух месяцев назад Twitter добавил счетчик просмотров для публикаций. В то время Маск обещал, что функция поможет понять насколько динамична платформа.

Twitter is rolling out View Count, so you can see how many times a tweet has been seen! This is normal for video.



Shows how much more alive Twitter is than it may seem, as over 90% of Twitter users read, but don’t tweet, reply or like, as those are public actions. — Elon Musk (@elonmusk) December 22, 2022

Однако эффект был противоположным: изменение только подчеркнуло, как мало интереса вызывают публикации у людей, по сравнению с общим объемом аудитории, отмечает The Verge.

Источники Twitter говорят, что сама функция счетчика может способствовать снижению охвата. Кнопки "Нравится" и "Ретвит" были уменьшены для отображения просмотров, поэтому их немного труднее нажимать.