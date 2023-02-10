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У Маска упали охваты в Twitter – после этого он уволил одого из ведущих инженеров – СМИ

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По данным СМИ, Маск недоволен падением охватов его аккаунта в Twitter
По данным СМИ, Маск недоволен падением охватов его аккаунта в Twitter
Фото: EPA

Последние несколько недель владелец соцсети Twitter Илон Маск обеспокоен тем, сколько людей видят его твиты. Один из инженеров компании предположил, что к владельцу Twitter угас интерес читателей, и Маск уволил его. Об этом написало 9 февраля издание The Verge, ссылаясь на источники.

По данным издания, 7 февраля Маск собрал группу инженеров и консультантов в штаб-квартире Twitter в поисках ответов, почему число просмотров его твитов падает.

"Это нелепо. У меня более 100 млн подписчиков, и я получаю только десятки тысяч показов", – жаловался он.

Один из двух оставшихся главных инженеров компании предложил, что снижение охвата Маска связано с ослаблением интереса к нему у пользователей.

Сотрудники показали Маску внутренние данные о взаимодействии с его аккаунтом вместе с диаграммой Google Trends. Они сказали ему, что в апреле прошлого года Маск был на пике популярности в поисковых рейтингах, о чем свидетельствует оценка в 100 баллов. Сейчас у него девять баллов.

Как отмечает The Verge, инженеры ранее исследовали, был ли каким-то образом искусственно ограничен охват Маска, но не нашли никаких доказательств того, что алгоритм был предвзятым против него.

Маска эти ответы не удовлетворили и он уволил инженера, заявившего об угасании интереса к нему, пишут журналисты.

В издание также напомнили, что около двух месяцев назад Twitter добавил счетчик просмотров для публикаций. В то время Маск обещал, что функция поможет понять насколько динамична платформа.

Однако эффект был противоположным: изменение только подчеркнуло, как мало интереса вызывают публикации у людей, по сравнению с общим объемом аудитории, отмечает The Verge. 

Источники Twitter говорят, что сама функция счетчика может способствовать снижению охвата. Кнопки "Нравится" и "Ретвит" были уменьшены для отображения просмотров, поэтому их немного труднее нажимать.

Контекст:

27 октября 2022 года Маск приобрел Twitter за $44 млрд. В тот же день он уволил четырех топ-менеджеров Twitter, включая главного исполнительного директора, финансового и юридического директоров. В целом бизнесмен уволил 3700 человек персонала, писало Politico.

После покупки соцсети Маском в Twitter восстановили некоторые ранее заблокированные аккаунты, в том числе профиль бывшего президента США Дональда Трампа

В конце октября Маск решил сделать верификацию аккаунтов, которая ранее была бесплатной, платной. Эта функция вошла в перечень дополнительных возможностей платной подписки Twitter Blue.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: США, Twitter, соцсети, Илон Маск, увольнение, соцсеть
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