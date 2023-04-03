The New York Times отказалась оплачивать подписку на Twitter и лишилась синей галочки. Маск в ответ сравнил их ленту новостей с диареей

24 марта Twitter предупредил, что начиная с 1 апреля аккаунты, не оплатившие подписку на Twitter Blue потеряют верификацию.

The New York Times, у которой 55 млн подписчиков в Twitter, заявила 31 марта, что не будет платить за верификацию своих аккаунтов. Издание также сообщило своим журналистам, что не будет возмещать им расходы на подписку Twitter Blue, за исключением редких случаев, когда это необходимо для репортажа.

Владелец Twitter Илон Маск, реагируя на решение издания, написал: "Хорошо, тогда мы ее (галочку. – "ГОРДОН") уберем".

Oh ok, we’ll take it off then — Elon Musk (@elonmusk) April 2, 2023

Позже он еще несколько раз высказался в негативном ключе о The New York Times, заявив, что "их пропаганда даже неинтересна", а их лента в Twitter "сопоставима с диареей".

Also, their feed is the Twitter equivalent of diarrhea. It’s unreadable.



They would have far more real followers if they only posted their top articles.



Same applies to all publications. — Elon Musk (@elonmusk) April 2, 2023

Сейчас у основного аккаунта The New York Times в соцсети (@nytimes) действительно нет синей галочки. В то же время верификацию пока сохраняют аккаунты @nytimesbooks, @nytcooking и @nytimestravel.

Скриншот: The New York Times / Twitter