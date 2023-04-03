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The New York Times отказалась оплачивать подписку на Twitter и лишилась синей галочки. Маск в ответ сравнил их ленту новостей с диареей

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The New York Times имеет 55 млн подписчиков в Twitter
The New York Times имеет 55 млн подписчиков в Twitter
Фото: pexels.com

Одна из популярнейших американских газет The New York Times отказалась платить за синюю галочку своего аккаунта в Twitter. Со 2 апреля аккаунт действительно лишился верификации.

24 марта Twitter предупредил, что начиная с 1 апреля аккаунты, не оплатившие подписку на Twitter Blue потеряют верификацию. 

The New York Times, у которой 55 млн подписчиков в Twitter, заявила 31 марта, что не будет платить за верификацию своих аккаунтов. Издание также сообщило своим журналистам, что не будет возмещать им расходы на подписку Twitter Blue, за исключением редких случаев, когда это необходимо для репортажа.

Владелец Twitter Илон Маск, реагируя на решение издания, написал: "Хорошо, тогда мы ее (галочку. – "ГОРДОН") уберем".

Позже он еще несколько раз высказался в негативном ключе о The New York Times, заявив, что "их пропаганда даже неинтересна", а их лента в Twitter "сопоставима с диареей".

Сейчас у основного аккаунта The New York Times в соцсети (@nytimes) действительно нет синей галочки. В то же время верификацию пока сохраняют аккаунты @nytimesbooks@nytcooking и @nytimestravel.

Скриншот: The New York Times / Twitter
Скриншот: The New York Times / Twitter

Контекст:

В конце октября Маск решил сделать верификацию аккаунтов, которая ранее была бесплатной, платной. Эта функция вошла в перечень дополнительных возможностей платной подписки Twitter Blue.

В феврале исследовательская группа Reset выяснила, что российские пропагандисты используют новую платную систему верификации Twitter, чтобы распространять свою дезинформацию.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Twitter, соцсети, журналисты, Илон Маск, The New York Times, газета, соцсеть
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