Twitter обнародовал исходный код алгоритма рекомендаций

"Это большая часть кода рекомендаций. В ближайшие недели мы откроем исходный код буквально всего, что способствует показу твита, чтобы можно было хотя бы приблизительно представить результат", – отметил он.
This is most of the recommendation code. In the coming weeks, we will open source literally everything that contributes to showing a tweet, such that the output can be at least roughly approximated.— Elon Musk (@elonmusk) April 1, 2023
На платформе GitHub появилось два репозитория (main repo, ml repo), содержащих исходный код разных частей социальной сети, в том числе и алгоритма рекомендаций.
Опубликованные данные не содержат код, который управляет показом рекламы, отметили в компании. В них также нет информации об обучении рекомендательных алгоритмов.
Компания подчеркнула, что планирует продолжить публиковать данные, которые не представляют риска для соцсети и ее пользователей, а также призвала сообщество GitHub делиться предложениями по улучшению сервиса.
Маск 17 марта пообещал обнародовать часть кода Twitter. Он заявил, что сделает код, который Twitter использует для рекомендации твитов, общедоступным к концу марта, чтобы любой мог просмотреть его и тщательно изучить на предмет возможных недостатков.
Вскоре после его заявления появилась информацию о том, что часть исходного кода Twitter попала в сеть. Twitter через суд потребовал от GitHub данные пользователя, который опубликовал на платформе код.