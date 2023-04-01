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Twitter обнародовал исходный код алгоритма рекомендаций

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Маск пообещал в ближайшее время публиковать другие части исходного кода Twitter
Маск пообещал в ближайшее время публиковать другие части исходного кода Twitter
Фото: depositphotos.com/

Соцсеть Twitter раскрыла часть исходного кода алгоритма рекомендаций для пользователей. Таким образом компания хочет исправить ошибки в коде, на которые им укажут. Об этом 31 марта сообщил владелец компании Twitter Илон Маск.

"Это большая часть кода рекомендаций. В ближайшие недели мы откроем исходный код буквально всего, что способствует показу твита, чтобы можно было хотя бы приблизительно представить результат", – отметил он.

На платформе GitHub появилось два репозитория (main repoml repo), содержащих исходный код разных частей социальной сети, в том числе и алгоритма рекомендаций.

Опубликованные данные не содержат код, который управляет показом рекламы, отметили в компании. В них также нет информации об обучении рекомендательных алгоритмов.

Компания подчеркнула, что планирует продолжить публиковать данные, которые не представляют риска для соцсети и ее пользователей, а также призвала сообщество GitHub делиться предложениями по улучшению сервиса.

Контекст:

Маск 17 марта пообещал обнародовать часть кода Twitter. Он заявил, что сделает код, который Twitter использует для рекомендации твитов, общедоступным к концу марта, чтобы любой мог просмотреть его и тщательно изучить на предмет возможных недостатков. 

Вскоре после его заявления появилась информацию о том, что часть исходного кода Twitter попала в сеть. Twitter через суд потребовал от GitHub данные пользователя, который опубликовал на платформе код.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Twitter, соцсети, Илон Маск, соцсеть, сервис, компании
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