Twitter обнародовал исходный код алгоритма рекомендаций

Маск пообещал в ближайшее время публиковать другие части исходного кода Twitter Фото: depositphotos.com/

"Это большая часть кода рекомендаций. В ближайшие недели мы откроем исходный код буквально всего, что способствует показу твита, чтобы можно было хотя бы приблизительно представить результат", – отметил он.

This is most of the recommendation code. In the coming weeks, we will open source literally everything that contributes to showing a tweet, such that the output can be at least roughly approximated. — Elon Musk (@elonmusk) April 1, 2023

На платформе GitHub появилось два репозитория (main repo, ml repo), содержащих исходный код разных частей социальной сети, в том числе и алгоритма рекомендаций.

Опубликованные данные не содержат код, который управляет показом рекламы, отметили в компании. В них также нет информации об обучении рекомендательных алгоритмов.

Компания подчеркнула, что планирует продолжить публиковать данные, которые не представляют риска для соцсети и ее пользователей, а также призвала сообщество GitHub делиться предложениями по улучшению сервиса.