Часть исходного кода Twitter попала в сеть. Теперь компания ищет ответственного за это

Теперь GitHub должен предоставить компании персональную идентификационную информацию, связанную с учетной записью FreeSpeechEnthusiast, до 3 апреля.

Пользователь с этим ником ранее опубликовал на GitHub исходный код Twitter. Как отмечает Bloomberg, имя пользователя – FreeSpeechEnthusiast, которое буквально переводится как "приверженец свободы слова", – вероятно, является насмешкой над владельцем Twitter Илоном Маском, обещавшим привнести свободу слова на платформу.

Когда именно произошла утечка, неизвестно. The New York Times пишет, что код, вероятно, он был общедоступным не менее чем несколько месяцев.

Twitter начал расследование утечки, и руководители, занимавшиеся этим вопросом, предполагают, что код "слил" бывший сотрудник, который покинул компанию в прошлом году.

Руководители компании только недавно узнали об утечке исходного кода, говорят источники издания. По их словам, одна из проблем заключается в том, что код содержит уязвимости в системе безопасности, которые могут дать хакерам или другим заинтересованным сторонам средства для извлечения пользовательских данных или отключения сайта.

Об утечке стало известно вскоре после того, как Маск 17 марта пообещал обнародовать часть кода Twitter. Он заявил, что сделает код, который Twitter использует для рекомендации твитов, общедоступным к концу марта, чтобы любой мог просмотреть его и тщательно изучить на предмет возможных недостатков.

Our “algorithm” is overly complex & not fully understood internally. People will discover many silly things , but we’ll patch issues as soon as they’re found!



We’re developing a simplified approach to serve more compelling tweets, but it’s still a work in progress. That’ll also… — Elon Musk (@elonmusk) March 17, 2023