Twitter приобрел 10 тыс. графических процессоров. СМИ подозревают, что Маск хочет создать свою технологию ИИ

Как отметило СМИ, возможно, американский бизнесмен, гендиректор компаний Tesla и SpaceX, а также владелец Twitter Илон Маск хочет создать чат-бот с искусственным интеллектом (ИИ), который будет конкурировать с ChatGPT от OpenAI. В издание заявили, что такой план "прекрасно" согласуется с заявленными амбициями Маска превратить Twitter в "приложение для всего".

В то же время инвестиции в процессоры противоречат заявлению о просьбе приостановить разработку искусственного интеллекта, чтобы дать обществу возможность "рассмотреть последствия больших языковых моделей, таких как GPT-4 OpenAI". Речь идет об открытом письме некоммерческой организации Future of Life Institute. В нем выдвигается требование приостановить все исследования по обучению ИИ как минимум на полгода. По состоянию на 12 апреля обращение подписали более 20 тыс. человек. Среди них, в частности, Маск, американский бизнесмен, соучредитель соцсети Pinterest Эван Шарп, американский программист, соучредитель Apple Стив Возняк, генеральный директор фотоагентства Getty Images Крейг Питерс, израильский историк Юваль Ной Харари.