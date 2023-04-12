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Twitter приобрел 10 тыс. графических процессоров. СМИ подозревают, что Маск хочет создать свою технологию ИИ

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В последнее время Маск критически относится к компании OpenAI, занимающейся искусственным интеллектом, пишет Insider
В последнее время Маск критически относится к компании OpenAI, занимающейся искусственным интеллектом, пишет Insider
Фото: EPA

Компания Twitter приобрела 10 тыс. графических процессоров. Об этом 11 апреля сообщило издание Insider.

Как отметило СМИ, возможно, американский бизнесмен, гендиректор компаний Tesla и SpaceX, а также владелец Twitter Илон Маск хочет создать чат-бот с искусственным интеллектом (ИИ), который будет конкурировать с ChatGPT от OpenAI. В издание заявили, что такой план "прекрасно" согласуется с заявленными амбициями Маска превратить Twitter в "приложение для всего".

В то же время инвестиции в процессоры противоречат заявлению о просьбе приостановить разработку искусственного интеллекта, чтобы дать обществу возможность "рассмотреть последствия больших языковых моделей, таких как GPT-4 OpenAI". Речь идет об открытом письме некоммерческой организации Future of Life Institute. В нем выдвигается требование приостановить все исследования по обучению ИИ как минимум на полгода. По состоянию на 12 апреля обращение подписали более 20 тыс. человек. Среди них, в частности, Маск, американский бизнесмен, соучредитель соцсети Pinterest Эван Шарп, американский программист, соучредитель Apple Стив Возняк, генеральный директор фотоагентства Getty Images Крейг Питерс, израильский историк Юваль Ной Харари.

Контекст:

В марте OpenAI, поддерживаемая Microsoft, представила четвертую итерацию своей программы искусственного интеллекта GPT, которая поразила пользователей, сообщает Reuters

GPT может имитировать диалог, отвечать на дополнительные вопросы, признавать ошибки, оспаривать неверные предпосылки и отклонять неуместные запросы.

Маск стал соучредителем OpenAI, компании, которая разработала ChatGPT, в 2015 году, но ушел из нее в 2018 году, пишет Insider. Издание отметило: в последнее время Маск критически относится как к компании, занимающейся искусственным интеллектом, так и к ChatGPT.

Теги: Twitter, исследование, технологии, SpaceX, Tesla, Илон Маск, чат-бот, Стив Возняк, соцсеть, бизнесмен
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