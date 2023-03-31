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Италия запретила доступ к ChatGPT. Власти опасаются нарушений конфиденциальности

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ChatGPT является новейшим чат-ботом от исследовательского фонда OpenAI
ChatGPT является новейшим чат-ботом от исследовательского фонда OpenAI
Фото: EPA

31 марта итальянская служба защиты данных GPDP запретила доступ к чат-боту OpenAI с искусственным интеллектом ChatGPT из-за вероятных нарушений приватности.

Среди причин такого решение то, что 20 марта из ChatGPT произошла утечка данных, а именно – разговоров пользователей и платежной информации людей, которые купили платную версию чат-бота.

Также ведомство указывает на отсутствие информации для пользователей, чьи данные собирает OpenAI, и правовой основы, оправдывающей массовый сбор и хранение персональных данных с целью "обучения" алгоритмов, лежащих в основе работы платформы.

"Более того, как показали проведенные проверки, информация, предоставленная ChatGPT, не всегда соответствует фактическим данным, что приводит к неточной обработке персональных данных", – добавили в GPDP.

Также, несмотря на то, что сервис предназначен для лиц старше 13 лет, в нем нет какого-либо фильтра для проверки возраста пользователей. Это, по мнению итальянского ведомства, подвергает несовершеннолетних опасности получить ответы, совершенно не соответствующие их уровню развития и самосознания.

OpenAI должна в течение 20 дней сообщить о мерах, принятых для выполнения требования итальянской службы, под угрозой санкций в размере до 20 млн, или до 4% от глобального годового оборота.

Контекст:

ChatGPT является новейшим чат-ботом от исследовательского фонда OpenAI, который основал Илон Маск. OpenAI сделала его доступным для бесплатного публичного тестирования 30 ноября 2022 года, отмечает Reuters.

Чат-бот может имитировать диалог, отвечать на дополнительные вопросы, признавать ошибки, оспаривать неверные предпосылки и отклонять неуместные запросы.

The Guardian пишет, что ранние пользователи описывали эту технологию как альтернативу Google, поскольку она способна предоставлять описания, ответы и решения на сложные вопросы, включая способы написания кода, а также решать проблемы компоновки и запросы оптимизации.

В Украине этот чат-бот заработал в середине февраля. Опробовать ChatGPT можно по ссылке

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Италия, запрет, технологии, чат-бот, конфиденциальность, утечка данных, нарушение, сервис
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