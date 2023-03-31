Италия запретила доступ к ChatGPT. Власти опасаются нарушений конфиденциальности

Среди причин такого решение то, что 20 марта из ChatGPT произошла утечка данных, а именно – разговоров пользователей и платежной информации людей, которые купили платную версию чат-бота.

Также ведомство указывает на отсутствие информации для пользователей, чьи данные собирает OpenAI, и правовой основы, оправдывающей массовый сбор и хранение персональных данных с целью "обучения" алгоритмов, лежащих в основе работы платформы.

"Более того, как показали проведенные проверки, информация, предоставленная ChatGPT, не всегда соответствует фактическим данным, что приводит к неточной обработке персональных данных", – добавили в GPDP.

Также, несмотря на то, что сервис предназначен для лиц старше 13 лет, в нем нет какого-либо фильтра для проверки возраста пользователей. Это, по мнению итальянского ведомства, подвергает несовершеннолетних опасности получить ответы, совершенно не соответствующие их уровню развития и самосознания.

OpenAI должна в течение 20 дней сообщить о мерах, принятых для выполнения требования итальянской службы, под угрозой санкций в размере до €20 млн, или до 4% от глобального годового оборота.