Италия запретила доступ к ChatGPT. Власти опасаются нарушений конфиденциальности

Среди причин такого решение то, что 20 марта из ChatGPT произошла утечка данных, а именно – разговоров пользователей и платежной информации людей, которые купили платную версию чат-бота.
Также ведомство указывает на отсутствие информации для пользователей, чьи данные собирает OpenAI, и правовой основы, оправдывающей массовый сбор и хранение персональных данных с целью "обучения" алгоритмов, лежащих в основе работы платформы.
"Более того, как показали проведенные проверки, информация, предоставленная ChatGPT, не всегда соответствует фактическим данным, что приводит к неточной обработке персональных данных", – добавили в GPDP.
Также, несмотря на то, что сервис предназначен для лиц старше 13 лет, в нем нет какого-либо фильтра для проверки возраста пользователей. Это, по мнению итальянского ведомства, подвергает несовершеннолетних опасности получить ответы, совершенно не соответствующие их уровню развития и самосознания.
OpenAI должна в течение 20 дней сообщить о мерах, принятых для выполнения требования итальянской службы, под угрозой санкций в размере до €20 млн, или до 4% от глобального годового оборота.
ChatGPT является новейшим чат-ботом от исследовательского фонда OpenAI, который основал Илон Маск. OpenAI сделала его доступным для бесплатного публичного тестирования 30 ноября 2022 года, отмечает Reuters.
Чат-бот может имитировать диалог, отвечать на дополнительные вопросы, признавать ошибки, оспаривать неверные предпосылки и отклонять неуместные запросы.
The Guardian пишет, что ранние пользователи описывали эту технологию как альтернативу Google, поскольку она способна предоставлять описания, ответы и решения на сложные вопросы, включая способы написания кода, а также решать проблемы компоновки и запросы оптимизации.
В Украине этот чат-бот заработал в середине февраля. Опробовать ChatGPT можно по ссылке.