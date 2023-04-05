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Канада начала расследование в отношении ChatGPT

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ChatGPT может имитировать диалог и отвечать на вопросы
ChatGPT может имитировать диалог и отвечать на вопросы
Фото: EPA

Комиссар по вопросам конфиденциальности Канады начал расследование в отношении OpenAI, компании, разработавшей чат-бот ChatGPT с искусственным интеллектом. Об этом 4 апреля сообщил портал Betakit.

Расследование было начато в ответ на жалобу по поводу сбора, использования и раскрытия личной информации "без согласия", говорится в сообщении.

Как отметил портал, другие страны также начали бороться с массовым внедрением ChatGPT. К примеру, Италия 31 марта запретила доступ к чат-боту с искусственным интеллектом ChatGPT из-за "вероятных нарушений приватности".

Контекст:

ChatGPT является новейшим чат-ботом от исследовательского фонда OpenAI, который основал Илон Маск. OpenAI сделала его доступным для бесплатного публичного тестирования 30 ноября 2022 года, отмечает Reuters.

Чат-бот может имитировать диалог, отвечать на дополнительные вопросы, признавать ошибки, оспаривать неверные предпосылки и отклонять неуместные запросы.

The Guardian пишет, что ранние пользователи описывали эту технологию как альтернативу Google, поскольку она способна предоставлять описания, ответы и решения на сложные вопросы, включая способы написания кода, а также решать проблемы компоновки и запросы оптимизации.

В Украине этот чат-бот заработал в середине февраля. Опробовать ChatGPT можно по ссылке

Теги: Италия, Канада, расследование, чат-бот
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