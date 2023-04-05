Канада начала расследование в отношении ChatGPT

ChatGPT может имитировать диалог и отвечать на вопросы Фото: EPA

Расследование было начато в ответ на жалобу по поводу сбора, использования и раскрытия личной информации "без согласия", говорится в сообщении.

Как отметил портал, другие страны также начали бороться с массовым внедрением ChatGPT. К примеру, Италия 31 марта запретила доступ к чат-боту с искусственным интеллектом ChatGPT из-за "вероятных нарушений приватности".