Канада начала расследование в отношении ChatGPT

Расследование было начато в ответ на жалобу по поводу сбора, использования и раскрытия личной информации "без согласия", говорится в сообщении.
Как отметил портал, другие страны также начали бороться с массовым внедрением ChatGPT. К примеру, Италия 31 марта запретила доступ к чат-боту с искусственным интеллектом ChatGPT из-за "вероятных нарушений приватности".
ChatGPT является новейшим чат-ботом от исследовательского фонда OpenAI, который основал Илон Маск. OpenAI сделала его доступным для бесплатного публичного тестирования 30 ноября 2022 года, отмечает Reuters.
Чат-бот может имитировать диалог, отвечать на дополнительные вопросы, признавать ошибки, оспаривать неверные предпосылки и отклонять неуместные запросы.
The Guardian пишет, что ранние пользователи описывали эту технологию как альтернативу Google, поскольку она способна предоставлять описания, ответы и решения на сложные вопросы, включая способы написания кода, а также решать проблемы компоновки и запросы оптимизации.
В Украине этот чат-бот заработал в середине февраля. Опробовать ChatGPT можно по ссылке.