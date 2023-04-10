"Может, искусственный интеллект лучше промодерирует?" В ОП Украины раскритиковали Twitter за пропаганду РФ

"Разблокированные аккаунты российской власти, масштабирование ru-твитов об "убей Украину" на фоне откровенной пессимизации украинцев – это вообще не о свободе слова", – написал он.
Советник главы ОП подчеркнул, что "Twitter не видит вреда в распространении пропаганды, которая прямо поощряет уничтожение Украины и массовые убийства".
"Может, ИИ (искусственный интеллект. – "ГОРДОН") лучше промодерирует?" – задал вопрос Подоляк.
Розблоковані акаунти * влади, масштабування ru-твітів про «вбий Україну» на фоні відвертої песимізації українців – це взагалі не про свободу слова… #Twitter не бачить шкоди у поширенні пропаганди, яка прямо заохочує знищення * та масові вбивства. Може, ШІ краще промодерує?— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) April 10, 2023
7 апреля издание The Telegraph обнаружило, что Twitter снял ограничения на аккаунты, связанные с Кремлем и российской пропагандой, начав снова показывать их не подписанным на них пользователям. Тесты показали, что результаты поиска, временная шкала и инструменты рекомендаций Twitter показывают таких пользователей, как аккаунт президента страны-агрессора РФ Владимира Путина или МИД этой страны, посольство РФ в Великобритании, на которых были наложены ограничения, когда в Украине начались полномасштабные боевые действия.
27 октября 2022 года американский миллиардер Илон Маск приобрел Twitter за $44 млрд. В тот же день он уволил четырех топ-менеджеров Twitter, включая главного исполнительного директора, финансового и юридического директоров. В целом бизнесмен уволил 3700 человек персонала, писало Politico.
После покупки соцсети Маском в Twitter восстановили некоторые ранее заблокированные аккаунты, в том числе профиль бывшего президента США Дональда Трампа.
В декабре Маск сообщал, что уйдет с поста гендиректора Twitter после того, как найдет "кого-нибудь достаточно глупого" для этой должности. Он провел опрос, должен ли он покинуть должность гендиректора, и больше половины участников ответили положительно.