"Может, искусственный интеллект лучше промодерирует?" В ОП Украины раскритиковали Twitter за пропаганду РФ

Подоляк считает, что действия Twitter – "не о свободе слова" Фото: ЕРА

"Разблокированные аккаунты российской власти, масштабирование ru-твитов об "убей Украину" на фоне откровенной пессимизации украинцев – это вообще не о свободе слова", – написал он.

Советник главы ОП подчеркнул, что "Twitter не видит вреда в распространении пропаганды, которая прямо поощряет уничтожение Украины и массовые убийства".

"Может, ИИ (искусственный интеллект. – "ГОРДОН") лучше промодерирует?" – задал вопрос Подоляк.

Розблоковані акаунти * влади, масштабування ru-твітів про «вбий Україну» на фоні відвертої песимізації українців – це взагалі не про свободу слова… #Twitter не бачить шкоди у поширенні пропаганди, яка прямо заохочує знищення * та масові вбивства. Може, ШІ краще промодерує? — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) April 10, 2023

7 апреля издание The Telegraph обнаружило, что Twitter снял ограничения на аккаунты, связанные с Кремлем и российской пропагандой, начав снова показывать их не подписанным на них пользователям. Тесты показали, что результаты поиска, временная шкала и инструменты рекомендаций Twitter показывают таких пользователей, как аккаунт президента страны-агрессора РФ Владимира Путина или МИД этой страны, посольство РФ в Великобритании, на которых были наложены ограничения, когда в Украине начались полномасштабные боевые действия.