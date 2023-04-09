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Twitter снял ограничения с прокремлевских аккаунтов – СМИ

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Twitter снова показывает пользователям аккаунты российских органов власти
Twitter снова показывает пользователям аккаунты российских органов власти
Фото: pixabay.com

Twitter снял ограничения на аккаунты, связанные с Кремлем и российской пропагандой, начав снова показывать их не подписанным на них пользователям. Об этом сообщает Telegraph 7 апреля.

Тесты нескольких учетных записей показали, что результаты поиска, временная шкала и инструменты рекомендаций Twitter показывают таких пользователей, как аккаунт президента страны-агрессора РФ Владимира Путина или министерство иностранных дел страны, посольство в Великобритании, на которых были наложены ограничения, когда начались боевые действия.

Издание напомнило, что в апреле 2022 года, через несколько недель после того, как российские войска вошли в Украину, Twitter заявил, что не будет распространять или рекомендовать правительственные учетные записи, "принадлежащие государствам, которые ограничивают доступ к свободной информации и участвуют в вооруженных межгосударственных конфликтах". Компания заверила, что эта политика будет немедленно применяться к российскому правительству. Это означает, что учетные записи не будут рекомендованы в поиске, на домашней временной шкале и в других частях службы.

Однако тесты, проведенные The Telegraph, показали, что учетные записи российских государственных органов фигурируют в верхней части некоторых результатов поиска и будут отображаться в предложениях других учетных записей. Твиты российского правительства появились в алгоритмически управляемой ленте Twitter "Для вас" для недавно созданной учетной записи, даже если она не следила за ними.

Бывший руководитель Twitter подтвердил, что это стало отменой прошлогодних мер. По его словам, крайне маловероятно, что это изменение произошло бы случайно.

Это произошло после того, как стало известно, что Twitter больше не ограничивает возможности российских государственных СМИ. Социальные сети считаются ключевым элементом дезинформации Кремля, отмечает издание. Twitter не ответил на запрос о комментировании ситуации.

Контекст:

27 октября 2022 года американский миллиардер Илон Маск приобрел Twitter за $44 млрд. В тот же день он уволил четырех топ-менеджеров Twitter, включая главного исполнительного директора, финансового и юридического директоров. В целом бизнесмен уволил 3700 человек персонала, писало Politico.

После покупки соцсети Маском в Twitter восстановили некоторые ранее заблокированные аккаунты, в том числе профиль бывшего президента США Дональда Трампа.

В декабре Маск сообщал, что уйдет с поста гендиректора Twitter после того, как найдет "кого-нибудь достаточно глупого" для этой должности. Он провел опрос, должен ли он покинуть должность гендиректора, и больше половины участников ответили положительно.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Россия, Twitter, Кремль, российская пропаганда, соцсети, война России против Украины
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