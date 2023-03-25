ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Снайдер выложил в Twitter фото украинского защитника, который в окопе читает его книгу, оно набрало 2,7 млн просмотров. Теперь они встретились

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Писатель Снайдер и его читатель Ширшин встретились во Львове
Писатель Снайдер и его читатель Ширшин встретились во Львове
Фото: Oleksandr Shyrshyn / Facebook

Американский историк Тимоти Снайдер 24 марта во Львове прочитал лекцию для студентов и преподавателей Украинского Католического университета и встретился с одним из своих читателей – украинским военнослужащим Александром Ширшиным, фото которого с книгой в окопе восхитило автора.

Снайдер опубликовал снятое с беспилотника фото украинского бойца, читающего, лежа на дне окопа, его книгу "Путь к несвободе" в Twitter 2 января.

"Высшая честь доя автора – читатель", – подписал он фото. На 25 марта пост с фотографией бойца набрал 2,7 млн просмотров.

Впоследствии выяснилось, что изображенный на фото боец – военнослужащий 80-й штурмовой бригады Ширшин. Украинский политик, журналист и общественный деятель Юлий Морозов в Facebook 24 марта сообщил, что содействовал встрече Снайдера и Ширшина, и она состоялась.

"После того, как Снайдер опубликовал фото Ширшина, читающего его книгу в окопе, я постучался в несколько дверей с настойчивым продвижением идеи, что эти люди обязательно должны встретиться! Одна из цепочек сработала. Я уверен, вы об этом еще услышите-почитаете, а я пока просто радуюсь", – написал он.

https://www.facebook.com/juliy.morozov/posts/pfbid02WzWcTSad2zduQnEmMrA3YcuZaKgd1QofmpqVkuoqunjShRJfPWnDuUNuhVbgGpU6l

Позднее совместное фото со Снайдером опубликовал и сам военнослужащий.

"Случайная неслучайная встреча. Тимоти Снайдер, большое спасибо за вашу работу и поддержку. Для меня честь познакомиться с вами", – написал Ширшин.

https://www.facebook.com/a.shyrshyn/posts/pfbid0qmSsJhah5mDudu2kfz5BF4aNkKPF5KUWTCgtCgpF4ypU45JfJieR4q5JhMy5AR4Jl

Снайдер приезжал во Львов на закрытую лекцию в Украинском католическом университете 24 марта, сообщили в пресс-службе учебного заведения. Здесь он познакомился с Ширшиным, который является выпускником УКУ.

Издание "Ракурс", ссылаясь на пресс-службу УКУ, пишет, что Ширшину понравилась книга Снайдера.

"Я был очень удивлен тем, что Тимоти Снайдер перепостил мое фото и что оно начало набирать резонанс. Это просто фото, ничего сверхъестественного. Пройдет неделя и все забудут. А книга действительно интересная, – сказал украинский защитник.

Контекст:

Снайдеру – 53 года, родился в Огайо, США. Профессор Йельского университета, историк и писатель. Изучает историю Восточной Европы, в частности, историю Украины, Польши, России. Исследователь национализма, тоталитаризма и Холокоста.

Снайдер активно поддерживает Украину в ее борьбе с российской агрессией, является амбассадором файндрайзинговой платформы United24. 14 марта выступил на созванном Россией заседании Совета безопасности ООН, посвященном "русофобии", деконструировав российские нарративы.

Теги: Россия, Львов, Украина, Twitter, Вооруженные силы Украины, студенты, соцсети, ВСУ, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, Тимоти Снайдер, военнослужащий, писатель, фото, встреча, соцсеть, книга
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Было все сделано, чтобы выгнали меня. И сделано ею". Ефросинина рассказала, как участвовала в "Танцах со звездами" с женой Медведчука
"Было все сделано, чтобы выгнали меня. И сделано ею". Ефросинина рассказала, как участвовала в "Танцах со звездами" с женой Медведчука
Галина ГРИШИНА
  "Правда, какой нужно поделиться, чтобы наконец стало легче". Сын Дмитрия и Елены Коляденко выпустил альбом "Пролог". Аудио, видео
  "Правда, какой нужно поделиться, чтобы наконец стало легче". Сын Дмитрия и Елены Коляденко выпустил альбом "Пролог". Аудио, видео
Галина ГРИШИНА
Остапчук впервые прокомментировал расставание со второй женой: пошел к психологу и жалеет о скандалах с первой супругой
Остапчук впервые прокомментировал расставание со второй женой: пошел к психологу и жалеет о скандалах с первой супругой
Галина ГРИШИНА
Сколько раз в день нужно есть, чтобы похудеть. Фитнес-инструктор объяснил, почему не обязательно отказываться от ужина ради стройности
Сколько раз в день нужно есть, чтобы похудеть. Фитнес-инструктор объяснил, почему не обязательно отказываться от ужина ради стройности
Галина ГРИШИНА
MamaRika: Винник – просто зашквар года
MamaRika: Винник – просто зашквар года
Галина ГРИШИНА
  "Это так возбуждающе выглядит". Клопотенко рассказал, как приготовить в духовке картофель с хрустящей корочкой
  "Это так возбуждающе выглядит". Клопотенко рассказал, как приготовить в духовке картофель с хрустящей корочкой
Галина ГРИШИНА
Топ-9 самых ярких фото Мелони, которая эмоционально поддержала Украину
Топ-9 самых ярких фото Мелони, которая эмоционально поддержала Украину
Галина ГРИШИНА
47-летняя Уизерспун сообщила о разводе с 52-летним мужем
47-летняя Уизерспун сообщила о разводе с 52-летним мужем
Галина ГРИШИНА
  Яблочно-имбирный смузи. Простой рецепт полезного завтрака
  Яблочно-имбирный смузи. Простой рецепт полезного завтрака
Галина ГРИШИНА
  "Никто не имеет права отсиживаться в тылу". 35-летняя мать троих дочерей из Ивано-Франковской области прошла отбор в штурмовую бригаду "Лють"
  "Никто не имеет права отсиживаться в тылу". 35-летняя мать троих дочерей из Ивано-Франковской области прошла отбор в штурмовую бригаду "Лють"
Галина ГРИШИНА
  Весенняя побелка плодовых деревьев. Садовод рассказала, для чего и как правильно это делать
  Весенняя побелка плодовых деревьев. Садовод рассказала, для чего и как правильно это делать
Галина ГРИШИНА
С двумя серьгами в носу. Мишина в посте о женственности показала свои свежие снимки
С двумя серьгами в носу. Мишина в посте о женственности показала свои свежие снимки
"Дочери – лучшее, что случалось в жизни". 56-летний Кассель рассказал о своих детях от Белуччи и Кунаки
"Дочери – лучшее, что случалось в жизни". 56-летний Кассель рассказал о своих детях от Белуччи и Кунаки
Галина ГРИШИНА
Стилист назвал идеальную стрижку для женщин, у которых нет времени на укладку. Фото
Стилист назвал идеальную стрижку для женщин, у которых нет времени на укладку. Фото
Галина ГРИШИНА
  Ханумак заявил, что завершает музыкальную карьеру. Ранее в сети раскритиковали его новую песню "Дика Дичка" об украинских защитницах
  Ханумак заявил, что завершает музыкальную карьеру. Ранее в сети раскритиковали его новую песню "Дика Дичка" об украинских защитницах
Галина ГРИШИНА
38-летний Цукерберг в третий раз стал отцом и показал первое фото новорожденной дочери
38-летний Цукерберг в третий раз стал отцом и показал первое фото новорожденной дочери
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Назван "худший цвет волос для женщин старше 40 лет". Стилист рассказала, как избежать ошибок при окрашивании седины (131321)
2
Мишина снялась в миниатюрном нижнем белье (98971)
3
Тренд "голые ногти". Зеленская отказалась от красного маникюра в пользу минималистской эстетики. Фото до и после (76205)
4
"Я всегда за тебя". 29-летний внук Ротару, который покинул Украину, показал свою девушку-модель (57437)
5
Обниматься не стала. Пугачева в Тель-Авиве встретилась со своим другом из РФ, который замалчивает нападение России на Украину (53421)
6
Пепел как удобрение и средство в борьбе с вредителями. Правила применения (50609)
7
Как сеять морковь, чтобы она взошла. Эксперт рассказала, как выбрать семена, когда их нужно высевать и зачем поливать лунки кипятком (47689)
8
Весенняя побелка плодовых деревьев. Садовод рассказала, для чего и как правильно это делать (37455)
 
 
 
 