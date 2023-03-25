Снайдер выложил в Twitter фото украинского защитника, который в окопе читает его книгу, оно набрало 2,7 млн просмотров. Теперь они встретились

Писатель Снайдер и его читатель Ширшин встретились во Львове Фото: Oleksandr Shyrshyn / Facebook

Снайдер опубликовал снятое с беспилотника фото украинского бойца, читающего, лежа на дне окопа, его книгу "Путь к несвободе" в Twitter 2 января.

"Высшая честь доя автора – читатель", – подписал он фото. На 25 марта пост с фотографией бойца набрал 2,7 млн просмотров.

найвища честь для автора – читач pic.twitter.com/yWAzsASKEQ — Timothy Snyder (@TimothyDSnyder) January 2, 2023

Впоследствии выяснилось, что изображенный на фото боец – военнослужащий 80-й штурмовой бригады Ширшин. Украинский политик, журналист и общественный деятель Юлий Морозов в Facebook 24 марта сообщил, что содействовал встрече Снайдера и Ширшина, и она состоялась.

"После того, как Снайдер опубликовал фото Ширшина, читающего его книгу в окопе, я постучался в несколько дверей с настойчивым продвижением идеи, что эти люди обязательно должны встретиться! Одна из цепочек сработала. Я уверен, вы об этом еще услышите-почитаете, а я пока просто радуюсь", – написал он.

Позднее совместное фото со Снайдером опубликовал и сам военнослужащий.

"Случайная неслучайная встреча. Тимоти Снайдер, большое спасибо за вашу работу и поддержку. Для меня честь познакомиться с вами", – написал Ширшин.

Снайдер приезжал во Львов на закрытую лекцию в Украинском католическом университете 24 марта, сообщили в пресс-службе учебного заведения. Здесь он познакомился с Ширшиным, который является выпускником УКУ.

Издание "Ракурс", ссылаясь на пресс-службу УКУ, пишет, что Ширшину понравилась книга Снайдера.

"Я был очень удивлен тем, что Тимоти Снайдер перепостил мое фото и что оно начало набирать резонанс. Это просто фото, ничего сверхъестественного. Пройдет неделя и все забудут. А книга действительно интересная, – сказал украинский защитник.