Маск ввел лимиты на чтение Twitter и посоветовал пользователям трогать траву. В интернете сравнили ситуацию с выдачей пайков при коммунизме

"Для решения проблемы экстремальных уровней сбора данных [с помощью ботов] и манипуляций с системой мы применили временные ограничения", – написал он.
Маск объяснил, что пользователи получат возможность читать от 300 до 6000 твитов в сутки:
To address extreme levels of data scraping & system manipulation, we’ve applied the following temporary limits:— Elon Musk (@elonmusk) July 1, 2023
- Verified accounts are limited to reading 6000 posts/day
- Unverified accounts to 600 posts/day
- New unverified accounts to 300/day
Это значит, что для прочтения всего предусмотренного массива сообщений каждый твит верифицированный пользователь должен читать со скоростью в среднем 14,4 секунды, неверифицированный – 144 секунды, новый неверифицированный – 288 секунд.
Через несколько часов после появления твита Маска его прочитали более 154 млн пользователей соцсети – это больше, чем читателей у самого Маска (146 млн).
Позже Маск пообещал "вскоре" увеличить временные лимиты, соответственно, до 8000, 800 и 400 твитов в сутки.
Rate limits increasing soon to 8000 for verified, 800 for unverified & 400 for new unverified https://t.co/fuRcJLifTn— Elon Musk (@elonmusk) July 1, 2023
Под "верифицированными" Маск имеет в виду пользователей с синей галочкой, за которую теперь надо платить. Фактически Twitter после того, как Маск возглавил компанию, не проверяет личность пользователей, покупающих эти галочки, отмечает Forbes.
Ряд пользователей в тот же день, 1 июля, жаловались на превышение лимитов, невозможность обновить ленты и читать ответы к твитам. Многие раскритиковали решение Маска.
"Соцсеть, продающая рекламу на основе показов и времени, проведенного в приложении, собирается заставить людей меньше пользоваться приложением. Нереально", – удивилась такому бизнес-решению спортивная журналистка Ким МакКоли.
It's a social media app, selling ads based on impressions and time spent on the app, that is going to make people use the app less. Unreal. https://t.co/0CslubHyoV— Kim McCauley (@kimischilling) July 1, 2023
Юзер Kama сравнил ситуацию с выдачей пайков при коммунистической диктатуре.
"Пользователь Twitter №1884639, пожалуйста, посетите ваш местный комиссариат, чтобы получить свой ежедневный паек Twitter... Слава нашему вездесущему председателю и комраду Милону Баску", – пошутил он.
TWITTER USER #1884639. PLEASE VISIT YOUR LOCAL TWITTER COMMISSARIAT TO RECEIVE YOUR DAILY TWITTER RATION. TWITTER RATIONS ARE NOT A LEGAL TENDER AND CANNOT BE SOLD NOR TRADED. GLORY TO OUR OMNIPRESENT CHAIRMAN AND COMRADE MELON BUSK.— Kama (@Kama_Kamilia) July 1, 2023
Пользователь Carl Spackler опубликовал иллюстрацию с предполагаемой "очередью за пайком твитов".
In line to get another ration of tweets from elmo pic.twitter.com/lucdSk4VqS— Carl Spackler (LEGO OSINT account) (@Carl___Spackler) July 1, 2023
Некоторые пользователи шутили о том, что этот шаг Маска позволит им избавиться от "зависимости" от Twitter.
"Ваша зависимость вот-вот будет разрушена. Мы все будем свободны. Увидимся в парке", – написал один из пользователей.
Маск ответил ему: "Потрогай траву снова".
Touch grass again— Elon Musk (@elonmusk) July 1, 2023
В украинском сегменте соцсети шутили про "талоны на Twitter" и "графики веерных отключений Twitter" – по аналогии с зимними массовыми отключениями электричества в Украине.
Графік віялових відключень твіттура— Ø (@IIOIIIIOIII) July 1, 2023
Но решение Маска может иметь и нешуточные последствия – реальное влияние на получение экстренных новостей. В частности, как объяснил метеоролог из Индианы Джонатан Маркус, погодная служба штата использовала Twitter для распространения жизненно важной информации, предупреждений об экстремальных погодных условиях.
this is beyond incredibly dangerous on a day where we will use this account to try and distribute life saving information to the public #ThanksElon #RateLimitExceeded pic.twitter.com/5cC1NzkPp8— Jonathan Marcus (@JonathanMMarcus) July 1, 2023
27 октября 2022 года Маск приобрел Twitter за $44 млрд. В тот же день он уволил четырех топ-менеджеров Twitter, включая главного исполнительного директора, финансового и юридического директоров. В целом бизнесмен собирался уволить 3700 сотрудников.
После покупки соцсети Маском в Twitter восстановили некоторые ранее заблокированные аккаунты, в том числе профиль бывшего президента США Дональда Трампа.
Также Маск решил сделать верификацию аккаунтов, которая ранее была бесплатной, платной. Эта функция вошла в перечень дополнительных возможностей платной подписки Twitter Blue.
17 июня 2023 года Daily News сообщил, что в Twitter обнаружили скрытый код, который блокирует учетные записи и не позволяет им стать популярными. "Этот теневой запрет распространялся даже на аккаунт Илона и не позволял его твитам попадать в тренды", – говорилось в сообщении. Маск в ответ твитнул: "Так много скелетов в шкафу. Никто в компании не знал о существовании этого кода".