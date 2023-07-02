Маск ввел лимиты на чтение Twitter и посоветовал пользователям трогать траву. В интернете сравнили ситуацию с выдачей пайков при коммунизме

"Для решения проблемы экстремальных уровней сбора данных [с помощью ботов] и манипуляций с системой мы применили временные ограничения", – написал он.

Маск объяснил, что пользователи получат возможность читать от 300 до 6000 твитов в сутки:

верифицированные учетные записи ограничены чтением 6000 твитов в сутки;

неверифицированные аккаунты – до 600 твитов в сутки;

новые неверифицированные аккаунты – до 300 твитов в сутки.

To address extreme levels of data scraping & system manipulation, we’ve applied the following temporary limits:



- Verified accounts are limited to reading 6000 posts/day

- Unverified accounts to 600 posts/day

- New unverified accounts to 300/day — Elon Musk (@elonmusk) July 1, 2023

Это значит, что для прочтения всего предусмотренного массива сообщений каждый твит верифицированный пользователь должен читать со скоростью в среднем 14,4 секунды, неверифицированный – 144 секунды, новый неверифицированный – 288 секунд.

Через несколько часов после появления твита Маска его прочитали более 154 млн пользователей соцсети – это больше, чем читателей у самого Маска (146 млн).

Позже Маск пообещал "вскоре" увеличить временные лимиты, соответственно, до 8000, 800 и 400 твитов в сутки.

Rate limits increasing soon to 8000 for verified, 800 for unverified & 400 for new unverified https://t.co/fuRcJLifTn — Elon Musk (@elonmusk) July 1, 2023

Под "верифицированными" Маск имеет в виду пользователей с синей галочкой, за которую теперь надо платить. Фактически Twitter после того, как Маск возглавил компанию, не проверяет личность пользователей, покупающих эти галочки, отмечает Forbes.

Ряд пользователей в тот же день, 1 июля, жаловались на превышение лимитов, невозможность обновить ленты и читать ответы к твитам. Многие раскритиковали решение Маска.

"Соцсеть, продающая рекламу на основе показов и времени, проведенного в приложении, собирается заставить людей меньше пользоваться приложением. Нереально", – удивилась такому бизнес-решению спортивная журналистка Ким МакКоли.

It's a social media app, selling ads based on impressions and time spent on the app, that is going to make people use the app less. Unreal. https://t.co/0CslubHyoV — Kim McCauley (@kimischilling) July 1, 2023

Юзер Kama сравнил ситуацию с выдачей пайков при коммунистической диктатуре.

"Пользователь Twitter №1884639, пожалуйста, посетите ваш местный комиссариат, чтобы получить свой ежедневный паек Twitter... Слава нашему вездесущему председателю и комраду Милону Баску", – пошутил он.

TWITTER USER #1884639. PLEASE VISIT YOUR LOCAL TWITTER COMMISSARIAT TO RECEIVE YOUR DAILY TWITTER RATION. TWITTER RATIONS ARE NOT A LEGAL TENDER AND CANNOT BE SOLD NOR TRADED. GLORY TO OUR OMNIPRESENT CHAIRMAN AND COMRADE MELON BUSK. — Kama (@Kama_Kamilia) July 1, 2023

Пользователь Carl Spackler опубликовал иллюстрацию с предполагаемой "очередью за пайком твитов".

In line to get another ration of tweets from elmo pic.twitter.com/lucdSk4VqS — Carl Spackler (LEGO OSINT account) (@Carl___Spackler) July 1, 2023

Некоторые пользователи шутили о том, что этот шаг Маска позволит им избавиться от "зависимости" от Twitter.

"Ваша зависимость вот-вот будет разрушена. Мы все будем свободны. Увидимся в парке", – написал один из пользователей.

Маск ответил ему: "Потрогай траву снова".

Touch grass again — Elon Musk (@elonmusk) July 1, 2023

В украинском сегменте соцсети шутили про "талоны на Twitter" и "графики веерных отключений Twitter" – по аналогии с зимними массовыми отключениями электричества в Украине.

Графік віялових відключень твіттура — Ø (@IIOIIIIOIII) July 1, 2023

Но решение Маска может иметь и нешуточные последствия – реальное влияние на получение экстренных новостей. В частности, как объяснил метеоролог из Индианы Джонатан Маркус, погодная служба штата использовала Twitter для распространения жизненно важной информации, предупреждений об экстремальных погодных условиях.