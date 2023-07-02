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Маск ввел лимиты на чтение Twitter и посоветовал пользователям трогать траву. В интернете сравнили ситуацию с выдачей пайков при коммунизме

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Маск приобрел Twitter осенью 2022 года
Маск приобрел Twitter осенью 2022 года
Фото: ЕРА

Владелец соцсети Twitter, американский бизнесмен Илон Маск сообщил 1 июля в Twitter, что у пользователей соцсети будет временно ограничено число твитов, которые они смогут прочитать.

"Для решения проблемы экстремальных уровней сбора данных [с помощью ботов] и манипуляций с системой мы применили временные ограничения", – написал он.

Маск объяснил, что пользователи получат возможность читать от 300 до 6000 твитов в сутки:

  • верифицированные учетные записи ограничены чтением 6000 твитов в сутки;
  • неверифицированные аккаунты – до 600 твитов в сутки;
  • новые неверифицированные аккаунты – до 300 твитов в сутки.

Это значит, что для прочтения всего предусмотренного массива сообщений каждый твит верифицированный пользователь должен читать со скоростью в среднем 14,4 секунды, неверифицированный – 144 секунды, новый неверифицированный – 288 секунд.

Через несколько часов после появления твита Маска его прочитали более 154 млн пользователей соцсети – это больше, чем читателей у самого Маска (146 млн).

Позже Маск пообещал "вскоре" увеличить временные лимиты, соответственно, до 8000, 800 и 400 твитов в сутки.

Под "верифицированными" Маск имеет в виду пользователей с синей галочкой, за которую теперь надо платить. Фактически Twitter после того, как Маск возглавил компанию, не проверяет личность пользователей, покупающих эти галочки, отмечает Forbes

Ряд пользователей в тот же день, 1 июля, жаловались на превышение лимитов, невозможность обновить ленты и читать ответы к твитам. Многие раскритиковали решение Маска. 

"Соцсеть, продающая рекламу на основе показов и времени, проведенного в приложении, собирается заставить людей меньше пользоваться приложением. Нереально", – удивилась такому бизнес-решению спортивная журналистка Ким МакКоли. 

Юзер Kama сравнил ситуацию с выдачей пайков при коммунистической диктатуре.

"Пользователь Twitter №1884639, пожалуйста, посетите ваш местный комиссариат, чтобы получить свой ежедневный паек Twitter... Слава нашему вездесущему председателю и комраду Милону Баску", – пошутил он. 

Пользователь Carl Spackler опубликовал иллюстрацию с предполагаемой "очередью за пайком твитов".

Некоторые пользователи шутили о том, что этот шаг Маска позволит им избавиться от "зависимости" от Twitter.

"Ваша зависимость вот-вот будет разрушена. Мы все будем свободны. Увидимся в парке",  написал один из пользователей.

Маск ответил ему: "Потрогай траву снова".

В украинском сегменте соцсети шутили про "талоны на Twitter" и "графики веерных отключений Twitter" – по аналогии с зимними массовыми отключениями электричества в Украине. 

Но решение Маска может иметь и нешуточные последствия  реальное влияние на получение экстренных новостей. В частности, как объяснил метеоролог из Индианы Джонатан Маркус, погодная служба штата использовала Twitter для распространения жизненно важной информации, предупреждений об экстремальных погодных условиях.

Контекст:

27 октября 2022 года Маск приобрел Twitter за $44 млрд. В тот же день он уволил четырех топ-менеджеров Twitter, включая главного исполнительного директора, финансового и юридического директоров. В целом бизнесмен собирался уволить 3700 сотрудников.

После покупки соцсети Маском в Twitter восстановили некоторые ранее заблокированные аккаунты, в том числе профиль бывшего президента США Дональда Трампа.

Также Маск решил сделать верификацию аккаунтов, которая ранее была бесплатной, платной. Эта функция вошла в перечень дополнительных возможностей платной подписки Twitter Blue.

17 июня 2023 года Daily News сообщил, что в Twitter обнаружили скрытый код, который блокирует учетные записи и не позволяет им стать популярными. "Этот теневой запрет распространялся даже на аккаунт Илона и не позволял его твитам попадать в тренды", – говорилось в сообщении. Маск в ответ твитнул: "Так много скелетов в шкафу. Никто в компании не знал о существовании этого кода".

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: интернет, социальные сети, Twitter, соцсети, Илон Маск
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