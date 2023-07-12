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Маск объявил о запуске компании, которая будет заниматься вопросами искусственного интеллекта

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Стартап Маска активно набирает опытных инженеров и исследователей для работы в команде в качестве технического персонала
Стартап Маска активно набирает опытных инженеров и исследователей для работы в команде в качестве технического персонала
Фото: EPA

Генеральный директор Tesla и владелец Twitter Илон Маск 12 июля объявил о запуске своего стартапа xAI в области искусственного интеллекта.

"Объявляю о создании xAI, чтобы понять реальность", – написал Маск в Twitter.

После этого в Twitter проекта xAI появилось сообщение: "Какие самые фундаментальные вопросы остались без ответа?"

Согласно информации на сайте стартапа, в команду xAI входят бывший инженер DeepMind Игорь Бабушкин, бывшие сотрудники Google Тони Ву и Кристиан Сегеди, а также Грег Янг, ранее работавший в Microsoft.

Компания также указала Дэна Хендрикса, исследователя, возглавляющего Центр безопасности ИИ, в качестве советника.

"Мы являемся отдельной компанией от X Corp (эта компания пришла на смену Twitter.Inc. – "ГОРДОН"), но будем тесно сотрудничать с Twitter, Tesla и другими компаниями для достижения прогресса в реализации нашей миссии", – говорится на сайте проекта.

Стартап сейчас активно набирает опытных инженеров и исследователей для работы в команде в качестве технического персонала.

Как пишет Reuters, по словам Маска, причиной запуска xAI является "понимание истинной природы вселенной". Агенство напоминает, что Маск также был соучредителем OpenAI, создавшего чат-бот ChatGPT.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Twitter, Tesla, Илон Маск, искусственный интеллект, чат-бот, компании
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