Маск объявил о запуске компании, которая будет заниматься вопросами искусственного интеллекта

Стартап Маска активно набирает опытных инженеров и исследователей для работы в команде в качестве технического персонала Фото: EPA

"Объявляю о создании xAI, чтобы понять реальность", – написал Маск в Twitter.

Announcing formation of @xAI to understand reality — Elon Musk (@elonmusk) July 12, 2023

После этого в Twitter проекта xAI появилось сообщение: "Какие самые фундаментальные вопросы остались без ответа?"

What are the most fundamental unanswered questions? — xAI (@xai) July 12, 2023

Согласно информации на сайте стартапа, в команду xAI входят бывший инженер DeepMind Игорь Бабушкин, бывшие сотрудники Google Тони Ву и Кристиан Сегеди, а также Грег Янг, ранее работавший в Microsoft.

Компания также указала Дэна Хендрикса, исследователя, возглавляющего Центр безопасности ИИ, в качестве советника.

"Мы являемся отдельной компанией от X Corp (эта компания пришла на смену Twitter.Inc. – "ГОРДОН"), но будем тесно сотрудничать с Twitter, Tesla и другими компаниями для достижения прогресса в реализации нашей миссии", – говорится на сайте проекта.

Стартап сейчас активно набирает опытных инженеров и исследователей для работы в команде в качестве технического персонала.

Как пишет Reuters, по словам Маска, причиной запуска xAI является "понимание истинной природы вселенной". Агенство напоминает, что Маск также был соучредителем OpenAI, создавшего чат-бот ChatGPT.