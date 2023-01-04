Microsoft перестанет поддерживать Windows 8.1

Пользователи смогут пользоваться Windows 8.1, но не будут получать обновления Фото: depositphotos.com

Прекращение поддержки означает, что Microsoft больше не будет предоставлять:

техническую поддержку по любым вопросам;

обновление программного обеспечения;

обновление или исправление системы безопасности.

Хотя пользователи все еще могут продолжать пользоваться компьютером под управлением Windows 8.1, но без постоянных обновлений программного обеспечения и системы безопасности компьютер будет подвергаться большему риску заражения вирусами и вредоносными программами.

Поэтому Microsoft рекомендует перейти на версию Windows, которая до сих пор поддерживается, например, Windows 10 или 11.