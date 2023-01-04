Microsoft перестанет поддерживать Windows 8.1

Прекращение поддержки означает, что Microsoft больше не будет предоставлять:
Хотя пользователи все еще могут продолжать пользоваться компьютером под управлением Windows 8.1, но без постоянных обновлений программного обеспечения и системы безопасности компьютер будет подвергаться большему риску заражения вирусами и вредоносными программами.
Поэтому Microsoft рекомендует перейти на версию Windows, которая до сих пор поддерживается, например, Windows 10 или 11.
С 2023 года браузер Google Chrome не будет поддерживать Windows 7 и Windows 8. Последнее обновление, поддерживающее устаревшие ОС, выйдет 7 февраля. После этого пользователи Windows 7 и Windows 8.1 перестанут получать патчи и обновления для Chrome.