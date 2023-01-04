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Microsoft перестанет поддерживать Windows 8.1

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Пользователи смогут пользоваться Windows 8.1, но не будут получать обновления
Пользователи смогут пользоваться Windows 8.1, но не будут получать обновления
Фото: depositphotos.com

Компания Microsoft объявила, что 10 января операционная система Windows 8.1 будет отключена от обновлений. Об этом говорится на сайте Microsoft.

Прекращение поддержки означает, что Microsoft больше не будет предоставлять:

  • техническую поддержку по любым вопросам;
  • обновление программного обеспечения;
  • обновление или исправление системы безопасности.

Хотя пользователи все еще могут продолжать пользоваться компьютером под управлением Windows 8.1, но без постоянных обновлений программного обеспечения и системы безопасности компьютер будет подвергаться большему риску заражения вирусами и вредоносными программами.

Поэтому Microsoft рекомендует перейти на версию Windows, которая до сих пор поддерживается, например, Windows 10 или 11.

Контекст:

С 2023 года браузер Google Chrome не будет поддерживать Windows 7 и Windows 8. Последнее обновление, поддерживающее устаревшие ОС, выйдет 7 февраля. После этого пользователи Windows 7 и Windows 8.1 перестанут получать патчи и обновления для Chrome.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Microsoft, вирус, компьютеры, Windows 10, безопасность, операционная система, обновление, Windows 11
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