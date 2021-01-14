Samsung представил линейку флагманских смартфонов Galaxy S21

В продажу новые смартфоны Samsung не поступили, в Украине доступен их предзаказ.

Серия Galaxy S21 будет доступна в 11 цветах Фото: samsung.com

Корейская компания Samsung презентовала новую линейку флагманских моделей смартфонов – Galaxy S21 Ultra, Galaxy S21 и Galaxy S21+.

Galaxy S21 Ultra оснащен уникальной камерой с контурной обрезкой. Она позволяет снимать кинематографическое видео 8K, сказано на сайте Samsung. Смартфон имеет экран AMOLED 2X диагональю 6,2 дюйма разрешением FHD+. У модели Galaxy S21+ такой же экран с диагональю 6,7 дюйма.

S21 Ultra впервые получила совместимость со стилусом S Pen, раньше такая функция была у моделей линейки Galaxy Note. Samsung Galaxy S21 и Galaxy S21+ получили 8 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ флеш-памяти.

"Серия Galaxy S21 будет доступна в 11 цветах. Однако цветовая палитра будет различаться в зависимости от модели", – отмечает издание ITC.ua.

В комплекте смартфонов Samsung не будет наушников и зарядок. Производитель объясняет это заботой об окружающей среде.

Смартфоны не поступили в продажу в Украине, однако на сайте компании доступен предзаказ новых моделей. Стоимость новых моделей смартфонов начинается с 849 €.