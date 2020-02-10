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Samsung показала рекламный ролик нового смартфона со складным экраном

В ролике показано несколько вариантов режима работы Galaxy Z Flip, в одном из которых телефон раскрыт примерно на 90 градусов, что делает его удобным для видеочатов.

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Samsung показала рекламу нового смартфона-раскладушки
Samsung показала рекламу нового смартфона-раскладушки
Скриншот видео nilay patel / Twitter

Компания Samsung выпустила рекламный ролик Galaxy Z Flip еще до того, как анонсировала сам телефон. Об этом 9 февраля сообщает The Verge.

В видео показан складной смартфон в форм-факторе раскладушки. Аппарат демонстрируется в сложенном и раскрытом состояниях. При этом показан режим работы, когда корпус раскрыт примерно на 90 градусов, в таком случае устройство удобно использовать для видеочатов. В закрытом состоянии при поступлении вызова на небольшом дополнительном цветном экране выводится информация о вызове вместе с кнопками для принятия или отмены звонка.

Мелким шрифтом в рекламном ролике отмечается, что в центре экрана есть небольшая складка, которая является "естественной характеристикой экрана".

Издание "Технот" уточняет, что Samsung Galaxy Z Flip получит процессор Snapdragon 855+ и аккумулятор на 3300 мАч, а начало продажи может состояться уже 14 февраля.

Теги: Samsung, смартфон, Galaxy Z Flip
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