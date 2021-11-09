Точность – 94%. Мозговой имплантат перевел мысли парализованного мужчины в текст

Мужчину парализовало ниже шеи после травмы спинного мозга, полученной в 2007 году. Благодаря системе вживленных в мозг имплантатов, переводящих его воображаемый почерк в реальный текст, он смог передавать свои мысли.
Во время эксперимента больного попросили представить, будто он пишет воображаемой ручкой на таком же листке бумаги. Когда он это делал, электроды, имплантированные в кору мозга, записывали сигналы его мозговой активности, которые затем интерпретировались алгоритмами, запущенными на внешнем компьютере, и расшифровывали воображаемую траекторию движения пера.
Во время тестов мужчине удалось достичь скорости письма 90 символов в минуту (около 18 слов) с точностью приблизительно 94% (до 99% при включенной автокоррекции).
Мозговой имплантат – устройство, вводимое в полость черепа и осуществляющее взаимодействие с головным мозгом человека.
Все известные на сегодня устройства, взаимодействующие с головным мозгом человека, обеспечивают ввод или вывод информации, однако не способны делать это одновременно и не имеют функции обработки информации.
В феврале 2021 года сооснователь американской космической компании SpaceX Илон Маск сообщил об успешном вживлении имплантата в череп обезьяны специалистами Neuralink.
В апреле этого года Маск показал обезьяну, играющую на компьютере в пинг-понг "силой мысли".
Маск создал стартап Neuralink, занимающийся разработкой мозговых чипов, в 2017 году. В 2019-м стартап провел презентацию, где сообщил о первых шагах по разработке чипов для коммуникации мозга и компьютера.
В августе прошлого года издание Mashable писало об успешном чипировании свиней специалистами Neuralink. Инженеры вживляли имплантаты в мозг животных, а затем извлекали их без вреда для здоровья животных. С помощью чипа ученые смогли следить за активностью осязательных и вкусовых центров мозга животных.