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Точность – 94%. Мозговой имплантат перевел мысли парализованного мужчины в текст

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Благодаря системе имплантатов в мозгу мужчина смог передавать мысли
Благодаря системе имплантатов в мозгу мужчина смог передавать мысли
Фото: depositphotos.com

Имплантат, вживленный в мозг парализованного мужчины, перевел его мысли с точностью 94% благодаря новой технологии, с высокой точностью переводящей воображаемый почерк человека в реальный текст. Об этом 8 ноября сообщает Science Alert.

Мужчину парализовало ниже шеи после травмы спинного мозга, полученной в 2007 году. Благодаря системе вживленных в мозг имплантатов, переводящих его воображаемый почерк в реальный текст, он смог передавать свои мысли.

Во время эксперимента больного попросили представить, будто он пишет воображаемой ручкой на таком же листке бумаги. Когда он это делал, электроды, имплантированные в кору мозга, записывали сигналы его мозговой активности, которые затем интерпретировались алгоритмами, запущенными на внешнем компьютере, и расшифровывали воображаемую траекторию движения пера.

Во время тестов мужчине удалось достичь скорости письма 90 символов в минуту (около 18 слов) с точностью приблизительно 94% (до 99% при включенной автокоррекции).

Контекст:

Мозговой имплантат – устройство, вводимое в полость черепа и осуществляющее взаимодействие с головным мозгом человека.

Все известные на сегодня устройства, взаимодействующие с головным мозгом человека, обеспечивают ввод или вывод информации, однако не способны делать это одновременно и не имеют функции обработки информации.

В феврале 2021 года сооснователь американской космической компании SpaceX Илон Маск сообщил об успешном вживлении имплантата в череп обезьяны специалистами Neuralink.

В апреле этого года Маск показал обезьяну, играющую на компьютере в пинг-понг "силой мысли". 

Маск создал стартап Neuralink, занимающийся разработкой мозговых чипов, в 2017 году. В 2019-м стартап провел презентацию, где сообщил о первых шагах по разработке чипов для коммуникации мозга и компьютера.

В августе прошлого года издание Mashable писало об успешном чипировании свиней специалистами Neuralink. Инженеры вживляли имплантаты в мозг животных, а затем извлекали их без вреда для здоровья животных. С помощью чипа ученые смогли следить за активностью осязательных и вкусовых центров мозга животных.

Теги: наука, ученые, исследование, мозг, импланты
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