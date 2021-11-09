Точность – 94%. Мозговой имплантат перевел мысли парализованного мужчины в текст

Мужчину парализовало ниже шеи после травмы спинного мозга, полученной в 2007 году. Благодаря системе вживленных в мозг имплантатов, переводящих его воображаемый почерк в реальный текст, он смог передавать свои мысли.

Во время эксперимента больного попросили представить, будто он пишет воображаемой ручкой на таком же листке бумаги. Когда он это делал, электроды, имплантированные в кору мозга, записывали сигналы его мозговой активности, которые затем интерпретировались алгоритмами, запущенными на внешнем компьютере, и расшифровывали воображаемую траекторию движения пера.

Во время тестов мужчине удалось достичь скорости письма 90 символов в минуту (около 18 слов) с точностью приблизительно 94% (до 99% при включенной автокоррекции).