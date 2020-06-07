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От Зеленского потребовали "законодательно запретить чипировать людей"

С января в социальных медиа распространяется конспирологическая версия о том, что основатель Microsoft Билл Гейтс распространяет коронавирус, чипируя людей. Гражданин Украины Владислав Погорелов предложил президенту Владимиру Зеленскому законодательно запретить вживлять чипы в тело.

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Зеленский будет обязан ответить на петицию о запрете чипирования, если ее подпишут 25 тыс. человек
Зеленский будет обязан ответить на петицию о запрете чипирования, если ее подпишут 25 тыс. человек
Фото: EPA

На сайте президента Украины 5 июня была зарегистрирована электронная петиция с требованием запретить чипирование людей.

"Законодательно запретить чипирование людей путем вживления чипа в тело", – сказано в тексте петиции, поданной Владиславом Погореловым.

На данный момент петицию №22/097854-еп поддержали 462 человека.

В соответствии с законодательством президент Украины Владимир Зеленский будет обязан рассмотреть и предоставить ответ на петицию, если в течение трех месяцев ее подпишут 25 тыс. человек.

По всей видимости, это связано с распространением конспирологической теории о том, что основатель Microsoft, филантроп Билл Гейтс распространяет коронавирус с помощью чипирования.

По данным компании Zignal Labs, которая занимается аналитикой медиа, дезинформация об участии Гейтса в создании и распространении коронавируса в апреле была самой популярной из всех ложных версий о происхождении COVID-19. Аналитики насчитали около 16 тыс. постов на эту тему в Facebook, которые прокомментировали и лайкнули почти 900 тыс. раз. В YouTube 10 самых популярных видео, распространяющих информацию о связи Гейтса и COVID-19, в марте и апреле были просмотрены 10 млн раз.

Конспирологи утверждают, что Гейтс "проговорился" о своей причастности к разработке нового коронавируса, когда на конференции TED в 2015 году предупреждал о возможности пандемии.

Сам Гейтс вначале говорил, что ему очень странно слышать обвинения в свой адрес, поскольку он никогда в своей жизни не имел дела с микрочипами. Он отмечал, что эта теория очень глупа, поэтому ее тяжело опровергать.

Теги: Украина, Билл Гейтс, петиция, Владимир Зеленский, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, дезинформация, пандемия, коронавирус, чипирование
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