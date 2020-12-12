В Иране блогера приговорили к 10 годам заключения. Она искажала фото, чтобы быть похожей на "Труп невесты"

Иранку Сахар Табар, которая с помощью макияжа и фотошопа превратилась в зомби Анджелины Джоли, приговорили к 10 годам заключения. Блогер заявляла, что всегда мечтала стать знаменитой, и рассказывала о своем интересе к персонажу Эмили в "Трупе невесты" Тима Бертона.

В Иране блогера Фатеме Хишванд (Сахар Табар) приговорили к 10 годам тюрьмы за публикацию своих искаженных фотографий в соцсети Instagram. Об этом 11 декабря сообщила журналистка Масих Алинеджад на своей странице в Twitter.

Она сообщила, что разговаривала с адвокатом Табар, который подтвердил, что блогера приговорили к 10 годам тюремного заключения.

"10 лет тюрьмы для иранского блогера, которая с помощью макияжа и Photoshop превратилась в зомби Анджелины Джоли. Табар всего 19. Шутка привела ее в тюрьму. Ее мать каждый день плачет, чтобы освободить невинную дочь. Дорогая Джоли, нам нужен твой голос здесь. Помогите нам", – сообщила Алинеджад.

10 years jail for Iranian Instagramer who used make up & Photoshop to become a zombie Angelina Jolie.

Sahar Tabar is only 19. Her joke landed her in jail. Her mother cries every day to get her innocent daughter freed. Dear Angelina Jolie! we need your voice here. Help us. pic.twitter.com/0QTzSv2c5v — Masih Alinejad (@AlinejadMasih) December 11, 2020

По информации The Guardian, ее обвинили в неуважении к Исламской Республике и развращении молодежи. Табар задержали в 2019 году по обвинению в богохульстве, подстрекательстве к насилию, получении доходов незаконным способом и развращении молодежи, но позже два обвинения сняли. Instagram-страницу Табар удалили после задержания. У нее было более 486 тыс. подписчиков.

BBC Persian сообщала, что по иранскому телевидению транслировали "признание в преступлениях", в которых блогер рассказала, что всегда мечтала стать знаменитой, и сообщила об интересе к персонажу Эмили в "Трупе невесты" Тима Бертона. Она также призналась в пластических операциях и использовании макияжа и Photoshop, чтобы сделать фотографии похожими на героя мультфильма и таким образом получить больше поклонников.

В 2017-м сообщалось, что она сделала 50 пластических операций. Но позже блогер призналась, что сделала несколько пластических операций, а для создания фотографий использует Photoshop.