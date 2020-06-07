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В работе Telegram произошел масштабный сбой

Среди городов, жители которых жаловались на проблемы с Telegram, были Киев, Москва, Санкт-Петербург и Амстердам.

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Наиболее частыми проблемами было отсутствие подключения к Telegram
Наиболее частыми проблемами было отсутствие подключения к Telegram
Фото: ЕРА

6 июня в работе мессенджера Telegram произошел масштабный сбой. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

Большинство жалоб поступило в период с 22.50 до 23.50.

В пик сбоя проблемы были зафиксированы со стороны почти 15 тыс. пользователей.

Наиболее частыми проблемами было отсутствие подключения к Telegram (94%) и невозможность отправить сообщение (5%).

Согласно карте сервиса, проблемы преимущественно были у пользователей мессенджера в Европе – в основном в России (Москва и Санкт-Петербург), Украине (Киев) и Нидерландах (Амстердам).

Теги: Киев, Нидерланды, Москва, Амстердам, Санкт-Петербург, Telegram, сбой, мессенджер, жалоба
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