В РФ на морозе стали массово самовозгораться китайские автомобили российской сборки – СМИ

По данным CARakoom.com, за последние недели в РФ произошло не менее пяти возгораний собранных в Туле китайских автомобилей Haval, у которых было отличное техническое состояние и возраст меньше года.

По некоторым данным, возгорание происходит в задней части машин Фото: haval-clubs.ru

В декабре в России произошло сразу несколько возгораний собранных в Туле китайских автомобилей Haval моделей F7 и F7x. Об этом 29 декабря сообщил CARakoom.com.

По данным издания, с середины декабря произошло не менее пяти случаев с моделями F7 и F7x, эти происшествия объединяет то, что в момент самовозгораний машины находились на улице при сильном морозе – до минус 40 градусов.

Автомобили при этом были не старше одного года, имели небольшой пробег и отличное техническое состояние.

В частности, о случаях самовозгорания сообщали в Сургуте, Нефтеюганске и Нижневартовске (все – Тюменская область).

По некоторым данным, возгорание происходит в задней части машин.

YouTube-канал пользователя Александр Олегович разместил видео самовозгорания одного из таких автомобилей. Автор ролика утверждает, что инцидент произошел в Ханты-Мансийске Тюменской области 25 декабря.

ВИДЕО

Видео: Александр Олегович / YouTube

Бренд Haval китайской компании Great Wall Motors основан в 2013 году, под ним выпускаются кроссоверы.