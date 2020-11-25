В ворота офиса Меркель в Берлине въехал автомобиль

На автомобиле, который сегодня въехал в ворота резиденции канцлера Германии Ангелы Меркель, было написано: "Остановите политику глобализации" и "Проклятые убийцы детей и стариков". Подробностей инцидента пока не сообщается.

На утро у Меркель была намечена видеоконференция с правительствами федеральных земель Германии Фото: ЕРА

Сегодня в Берлине автомобиль въехал в ворота офиса канцлера Германии Ангелы Меркель. Об этом сообщает Reuters.

На фото с места происшествия, которое обнародовало агентство, видно, как полиция осматривает автомобиль, на котором белой краской написано: "Остановите политику глобализации". На другой стороне была надпись "Проклятые убийцы детей и стариков".

Где находится водитель авто, не сообщается. Были ли пострадавшие в ходе инцидента, тоже неизвестно.

На месте происшествия находятся полицейские и пожарные.

Агентство пишет, что сегодня утром Меркель должна была провести видеоконференцию с правительствами федеральных земель Германии, на которой планировали обсуждать вопросы продления режима изоляции и дальнейшие шаги по борьбе с эпидемией коронавируса.