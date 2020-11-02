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"Предстоят тяжелые месяцы". Меркель заявила, что COVID-19 более агрессивен при низких температурах

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что в Германии увеличилось количество заражений коронавирусом и необходимо сокращать контакты людей до минимума. Со 2 ноября и предварительно до конца месяца в Германии действуют новые ограничения.

Меркель: Вирус будет реагировать еще агрессивнее
Меркель: Вирус будет реагировать еще агрессивнее
Фото: EPA

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ситуация с коронавирусной инфекцией COVID-19 зимой будет серьезнее, чем весной, так как на холоде вирус ведет себя более агрессивно. Об этом 2 ноября она заявила во время пресс-конференции в Берлине, пишет Local.de.

"Нам предстоят тяжелые месяцы, потому что при низких температурах этот вирус будет реагировать еще агрессивнее", – заявила Меркель.

По ее словам, правительство Германии делает все возможное, что бы ограничится ноябрем в решении ситуации с COVID-19. Однако, количество инфицирования в настоящее время увеличилось многократно, и необходимо сокращать контакты до минимума, добавила она.

C 2 ноября и предварительно до конца месяца, в Германии действуют новые ограничения. В правительстве сообщили, что через две недели проведут консультации и внесут корректировки в перечень ограничений. Теперь находиться в общественном месте разрешается группой максимум в 10 человек, это могут быть члены только двух семей (жители двух домохозяйств). Граждан призывают отказаться от частных поездок и путешествий как внутри страны, так и за границу. Ночевать в отелях будет разрешено только тем, кто путешествует с деловыми целями.

Закрыты театры, концертные залы, кинотеатры, ярмарки, парки развлечений, казино, спортивные клубы, публичные дома, бассейны, сауны и аквапарки. В Германии отменены все развлекательные общественные мероприятия, спортивные соревнования – проводят без зрителей. Рестораны, бары, клубы, пивные, дискотеки тоже закрыты, еду можно будет купить только "на вынос" или заказать доставку домой.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией

В мире, по данным американского Университета Джонса Хопкинса, по состоянию на 2 ноября число инфицированных превысило 46,6 млн человек, 1 млн 202 тыс. пациентов умерли, 31,1 млн выздоровели. В Германии подтверждено 552 тыс. случаев COVID-19, 10,5 тыс. человек умерли, 363,5 тыс. выздоровели.

Теги: Германия, Ангела Меркель, Берлин, вирус, ограничения, инфекция, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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