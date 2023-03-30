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Залог качественного сервиса сети АЗК UPG – люди, работающие здесь

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27 марта компания UPG отметила 20 лет со дня своего основания
27 марта компания UPG отметила 20 лет со дня своего основания
Фото: пресс-офис АЗК UPG

Автозаправочные комплексы UPG давно стали частью придорожных пейзажей по всей Украине. Без преувеличения, для водителей флаги UPG автоматически являются маркером качества и надежного сервиса, гарантированного даже в условиях воюющей страны. Какой ценой удается это коллективу? Сайт autocentre.ua заглянул за кулисы национальной сети.

Любой руководитель скажет вам, что самое ценное в его бизнесе – люди, работающие в подразделениях предприятия. Это они ищут партнеров, закупают товар, доставляют его через несколько границ, они встречают клиентов и в конце концов именно им клиент из рук в руки отдает свои деньги. Словом, это они двигают бизнес вперед.

"АЗК в Украине – это уже давно история не только о топливе. Мы очень хорошо знаем и чувствуем нашего клиента. Знаем, что нужно ему. Сегодня это и качественное горючее, и вкусная еда, и сопутствующий сервис", – говорит основатель и владелец группы компаний UPG Владимир Петренко.

Заправщик

Первый, кого видит водитель, – заправщик в униформе у бензоколонки. Ветер, дождь, жара, мороз, вьюга – они всегда на местах возле своих "пистолетов". И какой бы привлекательной ни была цена на стеле, каким бы "бомбезным" ни был премиальный бензин upg100, каким бы ароматным ни оказался латте в кофемашине – все это бесполезно, если заправщик испортит водителю настроение неловкостью или неудачным словом.

Фото: пресс-офис АЗК UPG
Фото: пресс-офис АЗК UPG

Поэтому заправщики знают, как поздороваться с дальнобойщиком и бизнес-леди, помнят, как открывается лючок у самых редких моделей, поэтому они научились наполнять бак буквально под самую пробку и поняли, что будет, если смешать бензин с дизелем – и ничто не заставит их перепутать "пистолеты". Чтобы не создавать очереди, каждый АЗК в сети UPG имеет несколько рядов колонок, и иногда трудно понять, как заправщикам удается успевать от машины к машине. Но ведь успевают.

Оператор

Да, на каждом АЗК есть директор, уборщица, товаровед, но круглосуточный хозяин здесь кассир-оператор. В его подчинении и цистерны с пятью сортами горючего, и стаканчики под кофе, и касса с наличными, и кладовая с метлами, и детский уголок, и зеленая зона на улице, и полки "супермаркета"… В случае обесточивания – мгновенно запустить генератор, в случае снегопада – начать борьбу с сугробами, в случае слез у маленького посетителя – организовать ему игрушку и теплое слово. А главное, что каждому клиенту кассир-оператор может искренне улыбнуться и угадать, что ему хотелось бы услышать после приветствия.

Фото: пресс-офис АЗК UPG
Фото: пресс-офис АЗК UPG

Повар

Стоит ли рассказывать о поварах UPG тем, кто хоть раз "заправлял" здесь не только автомобиль, но и себя? В национальной сети UPG работает кафе ресторанного типа VIVO сafé. И у многих таких АЗК есть два круга постоянных клиентов: те, кто приезжает за качественным топливом стандартов Euro 5, и те, кто чтит здешнюю кухню – как ни странно это звучит относительно автомобильной заправки.

Секрет в том, что VIVO сafé – это не типичное придорожное заведение, хотя экспресс-меню для быстрого перекуса здесь тоже есть. Как и положено ресторану, здесь подают авторские блюда от профессиональных поваров. И каждое – индивидуальной работы, готовится под заказ клиента. Придирчивые ресторанные критики говорят, что секрет поваров UPG в особом сочетании нескольких кухонь мира. А самый популярный заказ в VIVO сafé – разработанные здесь же фирменные бургеры, которых есть аж семь видов.

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Фото: пресс-офис АЗК UPG

Водитель бензовоза

Это действительно героические люди. Неправда, что дальнобойщики живут в машинах – они живут в дороге, в очередях на таможнях и терминалах. Компания UPG имеет парк в 450 наливных машин, в основном многотонных магистральных цистерн-прицепов – и это крупнейший флот бензовозов в стране. Так что представьте, какая армия профессионалов каждый день, каждый час ведет их по дорогам Украины и Европы. Это благодаря им компания получила независимость от многих рисков, влияющих на ритмичность поставок. А соблюдать графики, между прочим, водители должны в пределах лимита 90 км/ч и под наблюдением счетчиков, которые следят, не превышено ли время пребывания за рулем.

Развитая собственная логистика – один из ключевых факторов, благодаря которым сеть держит лояльные и гибкие цены на стелах своих АЗК. Один из самых накатанных маршрутов у цистерн в цветах светофора – собственный нефтяной терминал Baltchem SA Zakłady Chemicznе в польском Щецине. Здесь скапливаются нефтепродукты от партнеров Royal Dutch Shell, Neste Oyj, Total Energies SE, Glencore Energy и других. Затем водители компании транспортируют топливо из этого терминала на территорию Украины и везут в 81 автозаправочный комплекс UPG в областях.

Фото: пресс-офис АЗК UPG
Фото: пресс-офис АЗК UPG

Лаборант

Пожалуй, эту должность следовало бы поставить во главу угла, ведь главный козырь сети UPG в борьбе за лояльность клиента – высокое качество топлива. Все виды нефтепродуктов даже в военное время отвечают требованиям Euro 5. И поставки на АЗК устроены так, что откровенная некондиция в принципе попасть в бензоколонки не может. Но чтобы не попалось горючее с отклонениями отдельных параметров, в компании организована многоуровневая система контроля с собственной лабораторией. Топливо проверяется на каждом из этапов поставок.

Наши поздравления

Время летит быстрее пейзажей за окном наших авто. Этой весной, 27 марта, компания UPG отметила 20 лет со дня своего основания. За этот период:

  • сеть выросла до более восьми десятков автозаправочных комплексов по всей стране. Строительство новых АЗК продолжается;
  • обеспечено наличие на всех АЗК исключительно топлива стандарта Euro 5;
  • у большинства водителей бренд UPG автоматически ассоциируется с понятием более высокого качества;
  • UPG внедрила в своей сети сервис высоких стандартов, в определенной степени задав новый уровень обслуживания для всего украинского топливного ретейла.

А сейчас, в очень сложный военный период, можно говорить о том, что системная работа UPG положительно влияет на ценообразование на рынке, от чего выиграл и потребитель, и экономика страны в целом.

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