30 декабря в Михайловском Златоверхом соборе попрощаются с погибшим на фронте политзаключенным Кремля Афанасьевым

О гибели Геннадия Афанасьева, который два года провел в российской тюрьме после аннексии Крыма, сообщил 21 декабря режиссер Сенцов Фото: Ольга Афанасьева / Facebook

Об этом 28 декабря в Facebook сообщила мать Геннадия Ольга Афанасьева.

"18 декабря в районе Золотаревки Луганской области героически погиб настоящий патриот Украины, мужественный воин Геннадий Афанасьев", – написала она.

По словам Ольги Афанасьевой, прощание и отпевание состоится 30 декабря в 11.00 в Михайловском Златоверхом соборе в Киеве.

Захоронение – в 13.00 в Вишневом.

"Он навсегда будет в наших сердцах", – отметила мать Геннадия Афанасьева, опубликовав фото сына.

О гибели Геннадия Афанасьева, который два года провел в российской тюрьме после аннексии Крыма, сообщил 21 декабря режиссер Олег Сенцов.

Заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Украины Ахтем Чийгоз рассказал изданию "Крым.Реалии", что Афанасьев воевал в составе 130-го батальона ТрО 241-й бригады с позывным Тор.