30 декабря в Михайловском Златоверхом соборе попрощаются с погибшим на фронте политзаключенным Кремля Афанасьевым

Об этом 28 декабря в Facebook сообщила мать Геннадия Ольга Афанасьева.
"18 декабря в районе Золотаревки Луганской области героически погиб настоящий патриот Украины, мужественный воин Геннадий Афанасьев", – написала она.
По словам Ольги Афанасьевой, прощание и отпевание состоится 30 декабря в 11.00 в Михайловском Златоверхом соборе в Киеве.
Захоронение – в 13.00 в Вишневом.
"Он навсегда будет в наших сердцах", – отметила мать Геннадия Афанасьева, опубликовав фото сына.
О гибели Геннадия Афанасьева, который два года провел в российской тюрьме после аннексии Крыма, сообщил 21 декабря режиссер Олег Сенцов.
Заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Украины Ахтем Чийгоз рассказал изданию "Крым.Реалии", что Афанасьев воевал в составе 130-го батальона ТрО 241-й бригады с позывным Тор.
Афанасьев был задержан в мае 2014 года в Крыму вместе с еще тремя проукраинскими активистами, в том числе с Сенцовым. Российский суд признал его виновным в подготовке терактов в Крыму и поджоге офисов двух партий в Симферополе. Афанасьев согласился сотрудничать со следствием и получил семь лет тюрьмы. Но во время процесса над Сенцовым отказался от своих предыдущих показаний и заявил, что дал их под пытками.
Афанасьев вернулся в Украину вместе с еще одним ранее осужденным в России соотечественником Юрием Солошенко 14 июня 2016 года.
Мать Афанасьева в 2017 году заявляла, что опасается за безопасность своей матери, оставшейся в аннексированном Крыму.