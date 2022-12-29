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30 декабря в Михайловском Златоверхом соборе попрощаются с погибшим на фронте политзаключенным Кремля Афанасьевым

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О гибели Геннадия Афанасьева, который два года провел в российской тюрьме после аннексии Крыма, сообщил 21 декабря режиссер Сенцов
О гибели Геннадия Афанасьева, который два года провел в российской тюрьме после аннексии Крыма, сообщил 21 декабря режиссер Сенцов
Фото: Ольга Афанасьева / Facebook

Бывшего политзаключенного Кремля Геннадия Афанасьева, погибшего на фронте, похоронят 30 декабря в Вишневом под Киевом, отпевание состоится в Михайловском Златоверхом соборе в столице.

Об этом 28 декабря в Facebook сообщила мать Геннадия Ольга Афанасьева.

"18 декабря в районе Золотаревки Луганской области героически погиб настоящий патриот Украины, мужественный воин Геннадий Афанасьев", – написала она.

По словам Ольги Афанасьевой, прощание и отпевание состоится 30 декабря в 11.00 в Михайловском Златоверхом соборе в Киеве.

Захоронение – в 13.00 в Вишневом.

"Он навсегда будет в наших сердцах", – отметила мать Геннадия Афанасьева, опубликовав фото сына.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02J6pwdu8N7hdx992udMQcpYNitwScYMNbhGrwtWG1P2trKP2CDQQZL4xVfJMEd4Rl&id=100002541289573

О гибели Геннадия Афанасьева, который два года провел в российской тюрьме после аннексии Крыма, сообщил 21 декабря режиссер Олег Сенцов.

Заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Украины Ахтем Чийгоз рассказал изданию "Крым.Реалии", что Афанасьев воевал в составе 130-го батальона ТрО 241-й бригады с позывным Тор.

Контекст:

Афанасьев был задержан в мае 2014 года в Крыму вместе с еще тремя проукраинскими активистами, в том числе с Сенцовым. Российский суд признал его виновным в подготовке терактов в Крыму и поджоге офисов двух партий в Симферополе. Афанасьев согласился сотрудничать со следствием и получил семь лет тюрьмы. Но во время процесса над Сенцовым отказался от своих предыдущих показаний и заявил, что дал их под пытками.

Афанасьев вернулся в Украину вместе с еще одним ранее осужденным в России соотечественником Юрием Солошенко 14 июня 2016 года.

Мать Афанасьева в 2017 году заявляла, что опасается за безопасность своей матери, оставшейся в аннексированном Крыму.

Теги: Крым, Украина, Луганская область, аннексия, похороны, политзаключенные, Геннадий Афанасьев, война России против Украины, погибшие, Вишневое, прощание, мать
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