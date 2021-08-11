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40 лучших шахматистов киевского и львовского регионов сразятся за 200 тыс. грн — Алексей Кавылин

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Кавылин (слева) анонсировал проведение турнира между киевскими и львовскими шахматистами
Кавылин (слева) анонсировал проведение турнира между киевскими и львовскими шахматистами
Фото: kavylin.com

В сентябре текущего года состоится шахматный турнир между шахматистами из Киева, Львова, а также Киевской и Львовской областей. Об этом заявил президент Киевской областной федерации шахмат Алексей Кавылин, сообщается на его официальном сайте.

"Большинство шахматистов знает, что уже много лет киевская и львовская шахматные школы настойчиво конкурируют. Шахматисты утверждают, что шахматная корона Украины сейчас принадлежит Львову. Мы стараемся, чтобы Киевская область стала первой в шахматах. Мы хотим в открытом поединке выяснить, чьи спортсмены лучше. Пригласили Львовскую федерацию посоревноваться, и они приняли вызов. Мы искренне благодарим львовских коллег за такую возможность. Приглашаем лучших шахматистов Киевской области войти в состав команды для участия в турнире", – отметил Кавылин.

По его словам, окончательно дата проведения турнира будет определена до 1 сентября.

"Турнир проведем в первый месяц осени. Нами рассматриваются качественные локации: современный бизнес-центр Spases, креативный хаб "Освіторія", а также КВЦ "Парковый". Требованиями являются возможность прямой трансляции, соблюдение всех карантинных норм, современная инфраструктура и качество услуг самой локации. Планируется, что в соревновании примут участие по 20 шахматистов от каждой из областей. При этом 50% участников – шахматисты-юниоры", – подчеркнул глава киевской федерации.

Призовой фонд турнира составит 200 тыс. грн. Однако, отметил Кавылин, "ключевой является работа над повышением имиджа шахмат в Украине и борьба двух школ".

"Турнир рейтинговый, но команды договорились о том, что рейтинги здесь не важны. Важна конкуренция и возможность сразиться лучшим шахматным школам. Но считаю нужным учредить достаточно весомый денежный приз. Победители разделят призовой фонд в 200 тыс. грн. Организаторы намерены транслировать соревнования в прямом эфире в соцсетях с "живым" комментированием игр", – заключил Кавылин.

Теги: Львов, Украина, шахматы, Киевская область, Львовская область, турнир, Алексей Кавылин
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