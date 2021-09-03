$5 тыс. за выдачу разрешительных документов. Правоохранители разоблачили на взятке депутата и чиновника Полтавского горсовета

"Злоумышленники пытались организовать систему поборов с местных предпринимателей при выдаче разрешительных документов на строительство и благоустройство. В случае отказа платить угрожали создать препятствия в ведении предпринимательской деятельности", – говорится в сообщении СБУ.

По данным следствия, они требовали у гражданина $5 тыс. за выдачу паспорта фасада объекта недвижимости в центре Полтавы и непривлечение его к ответственности за уже проведенную реконструкцию здания, добавили в ОГП.

Отмечается, что оперативники СБУ задержали депутата при получении второго транша "платежа" в $3 тыс.

В рамках производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды) решается вопрос об объявлении сообщения о подозрении депутату и причастному должностному лицу, подчеркнули в СБУ и ОГП.

Фото: ssu.gov.ua