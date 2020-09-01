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Более 2 тыс. украинских школ не подключены к качественному интернету – Минцифры

2531 украинская школа расположена в населенных пунктах, где нет оптических провайдеров. Эти школы не смогут организовать дистанционное обучение во время карантина, сообщили в Министерстве цифровой трансформации Украины.

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Областные власти могут направить на подключение к скоростному интернету остатки образовательной субвенции, сообщили в Минцифры
Областные власти могут направить на подключение к скоростному интернету остатки образовательной субвенции, сообщили в Минцифры
Фото: depositphotos.com

Министерство цифровой трансформации Украины совместно с Министерством образования и науки направило местным администрациям письмо о необходимости подключения к интернету более 2 тыс. школ за счет с образовательной субвенции до конца 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба минцифры 31 августа.

По данным Минцифры, 2531 украинская школа расположена в населенных пунктах, где нет ни одного оптического провайдера. Эти учебные заведения не имеют возможности подключиться к качественному интернету.

Больше всего школ в населенных пунктах без оптического провайдера в Винницкой (301), Житомирской (266) и Хмельницкой областях (210).

"В условиях карантина и при необходимости дистанционного обучения ученики и учителя этих учебных заведений не смогут проводить полноценное интерактивное обучение", – отметили в министерстве.

Для обеспечения качественного дистанционного обучения в условиях карантина школы должны иметь подключение к интернету со скоростью не менее 100 Мбит/с с возможностью изменения на тарифный план со скоростью 1 Гбит/с без обновления сетевого оборудования.

"Кроме того, семьи, где проживают ученики и учителя, должны иметь техническую возможность подключиться к интернету со скоростью не менее 100 Мбит/с по рыночной цене. Для этого нужно, чтобы в тех населенных пунктах было покрытие оптоволоконной сети", – сообщили в Минцифры.

"Подключение школ к сети интернет – задача местной власти, средства на это должны выделяться из областных и местных бюджетов. На это может быть направлено финансирование из остатков образовательной субвенции на начало бюджетного периода", – сказал заместитель министра цифровой трансформаци Украины Александр Шелест.

Для подключения 2531 школы Минцифры совместно с МОН просят областные администрации выделить 720 млн грн из остатков средств образовательной субвенции.

По информации замминистра, остатки образовательной субвенции на 1 января 2020 года составили более 5 млрд грн.

"Из них 1,9 млрд грн – остатки средств, имеющих целевое назначение. То есть денег в местных бюджетах достаточно. Более того, по состоянию на 1 июля эти остатки увеличились и составляют 8 млрд грн", – отметил Шелест.

1 сентября в Украине начался учебный год. Школы в областях, которые попадут в красную зону, перейдут на обучение в дистанционном режиме, об этом рассказал врио министра образования и науки Сергей Шкарлет.

Теги: интернет, Украина, образование, Министерство образования, карантин, субвенция, Министерство цифровой трансформации, Александр Шелест
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