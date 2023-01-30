Бывший театр русского балета из Украины дает концерты в Европе под видом Одесского оперного

Балет, который называет себя The Ukrainian National Ballet of Odessa сейчас гастролирует по Франции, публикуя соответствующие посты в своем Facebook. Первым внимание на его выступления обратил канал "1+1".

К журналистам обратились проживающие во Франции украинцы, которых смутило, что одесский театр выступает в Европе с русским репертуаром.

На сайте балета говорится, что их труппа полностью состоит из украинцев и они не имеют отношения к Одесскому национальному академическому театру оперы и балета. При этом последний обвиняет театр в использовании своих видеоматериалов и введении зрителей в заблуждение.

"Руководство The Ukrainian National Ballet of Odessa использует сходство в названии, видеоматериалы наших спектаклей и ложную информацию в рекламе, чем вводит в заблуждение зрителей, дискредитируя славное имя Одесской оперы. На неоднократные обращения о прекращении этой противоправной и антиукраинской деятельности руководство The Ukrainian National Ballet of Odessa должным образом не реагирует и, несмотря на все призывы художественного сообщества бойкотировать репертуар российских композиторов, отказывается изымать балеты, которые во всем мире ассоциируются с культурой агрессора", – говорится в сообщении Одесского национального академического театра оперы и балета.

"1+1" отмечает, что до 2017 года The Ukrainian National Ballet of Odessa назывался "Театр российского классического балета", а затем – просто "Театр классического и современного балета".

Художественный руководитель The Ukrainian National Ballet of Odessa Александра Федорина объяснила журналистам, что нынешнее название создано специально для этого сезона.

"Импрессарио решил, что под этим брендом, под этим названием будет очень хорошо продаваться продукция", – сказала она.

В Одесской нацопере заявили, что по их просьбе посол Украины во Франции Вадим Омельченко обратился с письмом к министру культуры Франции Риме Абдул Маяк. В нем он попросил принять все меры для недопущения выступлений труппы The Ukrainian National Ballet of Odessa в городах Франции, чтобы "не дискредитировать имя Украины и не путать настоящую украинскую культуру с российской пропагандой".