Харьковский театр "Березиль" получил Гран-при на фестивале в Багдаде

Актер театра Максим Стерлик отмечен в номинации "Лучшая мужская роль". Об этом 29 октября сообщается на странице театра в Facebook.

"Радуемся, что эта постановка дает нам возможность открывать для себя самобытную театральную культуру арабского мира и презентовать здесь украинский и европейский театр. А в нынешние драматические времена, когда даже наша небольшая команда разбросана по всей стране, возможность собраться вместе, сыграть спектакль и получить признание особенно ценная", – говорится в публикации.