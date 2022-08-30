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В Багдаде протестующие захватили здание правительства

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По данным полиции и медиков, в результате столкновений по меньшей мере 17 человек погибли, десятки получили ранения
По данным полиции и медиков, в результате столкновений по меньшей мере 17 человек погибли, десятки получили ранения
Фото: EPA

Сторонники влиятельного в Ираке шиитского священнослужителя Муктада аль-Садра 29 августа захватили здание правительства в центре Багдада. Об этом сообщают Reuters и Associated Press.

Столкновения в иракской столице начались после того, как аль-Садр заявил о том, что он откажется от любой политической деятельности. Решение, по его словам, было ответом на неспособность других шиитских лидеров и партий реформировать коррумпированную систему управления.

После этого его сторонники снесли цементные барьеры перед правительственным дворцом и проникли внутрь. Иракские военные объявили общенациональный комендантский час, а временно исполняющий обязанности премьер-министра приостановил заседания правительства.

Когда наступила ночь, ополчение, связанное с аль-Садром, столкнулось с группой безопасности сил народной мобилизации. Небольшой отряд из дивизии спецназа и 9-й дивизии иракской армии также присоединился к сдерживанию боевиков, поскольку столкновения продолжались в течение нескольких часов в Зеленой зоне, где находится правительство Ирака.

По данным полиции и медиков, по меньшей мере 17 человек погибли, десятки получили ранения.

Контекст:

Как отмечает Reuters, аль-Садр, который заручился широкой поддержкой, выступая против влияния США и Ирана на иракскую политику, набрал наибольшее количество голосов на прошлогодних парламентских выборах. Однако в июне 2022 года он отозвал всех своих законодателей из парламента после того, как ему не удалось сформировать правительство, исключающее его соперников, в основном поддерживаемые Ираном шиитские партии.

Аль-Садр настаивал на досрочных выборах и роспуске парламента. Он говорит, что ни один политик, находившийся у власти после вторжения США в 2003 году, не должен занимать этот пост.

Аль-Садр также командует ополчением и сохраняет большое влияние в государственных учреждениях Ирака посредством назначения на ключевые должности государственных служащих. У его поддерживаемых Ираном соперников также есть группы ополченцев.

По мнению агентства, причиной политического противостояния в Ираке является внутриполитическая борьба за нефтяные ресурсы страны. Ирак – второй крупнейший производитель нефти в ОПЕК.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Ирак, взрыв, протесты, перестрелка, Багдад
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