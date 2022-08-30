В Багдаде протестующие захватили здание правительства

Столкновения в иракской столице начались после того, как аль-Садр заявил о том, что он откажется от любой политической деятельности. Решение, по его словам, было ответом на неспособность других шиитских лидеров и партий реформировать коррумпированную систему управления.
После этого его сторонники снесли цементные барьеры перед правительственным дворцом и проникли внутрь. Иракские военные объявили общенациональный комендантский час, а временно исполняющий обязанности премьер-министра приостановил заседания правительства.
Когда наступила ночь, ополчение, связанное с аль-Садром, столкнулось с группой безопасности сил народной мобилизации. Небольшой отряд из дивизии спецназа и 9-й дивизии иракской армии также присоединился к сдерживанию боевиков, поскольку столкновения продолжались в течение нескольких часов в Зеленой зоне, где находится правительство Ирака.
По данным полиции и медиков, по меньшей мере 17 человек погибли, десятки получили ранения.
#BREAKING— Tammuz Intel (@Tammuz_Intel) August 29, 2022
Huge armed convoy entered Green Zone.
The guy in the video says that Mahdi Army. #Iraq #Baghdad pic.twitter.com/dV0YPu1Ljj
Heavy clashes in Green Zone. #Iraq #Baghdad pic.twitter.com/wyRkvYcvYP— Tammuz Intel (@Tammuz_Intel) August 29, 2022
This is not Yemem this is Green Zone. #Iraq #Baghdad pic.twitter.com/jbkz2JJnzX— Tammuz Intel (@Tammuz_Intel) August 29, 2022
Как отмечает Reuters, аль-Садр, который заручился широкой поддержкой, выступая против влияния США и Ирана на иракскую политику, набрал наибольшее количество голосов на прошлогодних парламентских выборах. Однако в июне 2022 года он отозвал всех своих законодателей из парламента после того, как ему не удалось сформировать правительство, исключающее его соперников, в основном поддерживаемые Ираном шиитские партии.
Аль-Садр настаивал на досрочных выборах и роспуске парламента. Он говорит, что ни один политик, находившийся у власти после вторжения США в 2003 году, не должен занимать этот пост.
Аль-Садр также командует ополчением и сохраняет большое влияние в государственных учреждениях Ирака посредством назначения на ключевые должности государственных служащих. У его поддерживаемых Ираном соперников также есть группы ополченцев.
По мнению агентства, причиной политического противостояния в Ираке является внутриполитическая борьба за нефтяные ресурсы страны. Ирак – второй крупнейший производитель нефти в ОПЕК.