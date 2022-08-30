В Багдаде протестующие захватили здание правительства

По данным полиции и медиков, в результате столкновений по меньшей мере 17 человек погибли, десятки получили ранения Фото: EPA

Столкновения в иракской столице начались после того, как аль-Садр заявил о том, что он откажется от любой политической деятельности. Решение, по его словам, было ответом на неспособность других шиитских лидеров и партий реформировать коррумпированную систему управления.

После этого его сторонники снесли цементные барьеры перед правительственным дворцом и проникли внутрь. Иракские военные объявили общенациональный комендантский час, а временно исполняющий обязанности премьер-министра приостановил заседания правительства.

Когда наступила ночь, ополчение, связанное с аль-Садром, столкнулось с группой безопасности сил народной мобилизации. Небольшой отряд из дивизии спецназа и 9-й дивизии иракской армии также присоединился к сдерживанию боевиков, поскольку столкновения продолжались в течение нескольких часов в Зеленой зоне, где находится правительство Ирака.

По данным полиции и медиков, по меньшей мере 17 человек погибли, десятки получили ранения.

#BREAKING

Huge armed convoy entered Green Zone.

The guy in the video says that Mahdi Army. #Iraq #Baghdad pic.twitter.com/dV0YPu1Ljj — Tammuz Intel (@Tammuz_Intel) August 29, 2022