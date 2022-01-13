Посольство США в Багдаде подверглось ракетному обстрелу

По дипмиссии выпустили три ракеты из района Карара города Аль-Дора Скриншот: شفق نيوز - shafaq news / Twitter

По словам источника, ракетный обстрел здания посольства США в Багдаде произошел вечером 13 января. По дипмиссии выпустили три ракеты из района Карара города Аль-Дора, к югу от Багдада.

Он отметил, что две ракеты перехватили системы ПВО. Третья упала недалеко от посольства.