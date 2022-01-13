Посольство США в Багдаде подверглось ракетному обстрелу

По словам источника, ракетный обстрел здания посольства США в Багдаде произошел вечером 13 января. По дипмиссии выпустили три ракеты из района Карара города Аль-Дора, к югу от Багдада.
Он отметил, что две ракеты перехватили системы ПВО. Третья упала недалеко от посольства.
* * * " * " * * * * * # * # * _ * pic.twitter.com/KGJzMpvuEO— * * - shafaq news (@NewsShafaaq) January 13, 2022
Посольство США расположено в так называемой зеленой зоне – хорошо охраняемом районе Багдада. Дипмиссия периодически подвергается обстрелам.