Багдад подвергся обстрелу, ракеты попали на территорию посольства США – СМИ

Собеседник Alsumaria News утверждает, что одна из ракет, которыми обстреляли "зеленую зону" Багдада, попала в здание посольства США в Ираке.

26 января ракетами обстреляли "зеленую зону" Багдада, где находится посольство США в Ираке и другие дипломатические миссии, а также правительственные здания. Об этом сообщает Al Arabiya.

Со ссылкой на источники среди американцев телеканал отмечает, что несколько ракет упали внутри комплекса посольства.

Собеседник телеканала Alsumaria News утверждает, что одна из ракет, которыми обстреляли "зеленую зону" Багдада, попала в здание американской дипломатической миссии.

Иракские силовики заявили, что пять ракет, выпущенных из реактивной установки "Катюша", попали в "зеленую зону" в центре Багдада.

"Зеленая зона" Багдада, где располагается посольство США, неоднократно подвергалась ракетным обстрелам. В частности, 4 января СМИ сообщали о падении в этом районе как минимум одной ракеты. 5 января по "зеленой зоне" было выпущено три ракеты, одна из которых, по данным источников Al Arabiya, попала в жилой дом напротив посольства США, по данным телеканала, пострадали мирные жители.