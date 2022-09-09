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В Киеве состоялась премьера фильма "Базиль" о выдающемся украинском тренере и футболисте Базилевиче

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Фильм "Базиль" отмечен наградами на международных кинофестивалях
Фильм "Базиль" отмечен наградами на международных кинофестивалях
Фото: пресс-служба Базилевича

В киевском Доме кино прошла премьера документального фильма "Базиль", посвященного жизни и деятельности великого украинского тренера, футболиста и ученого Олега Базилевича, передает "ГОРДОН".

Олен Базилевич – легенда украинского и мирового футбола, заслуженный тренер, чемпион СССР, обладатель Кубка СССР, Кубка кубков Европы и Суперкубка Европы по футболу.

Базилевич тренировал команды "Динамо" (Киев), "Динамо" (Минск), "Пахтакор", ЦСКА (Москва), ворошиловградскую "Зарю", а также олимпийские сборные Болгарии и Кувейта. В 1993–1994 годах возглавлял национальную сборную Украины по футболу.

За свою долгую жизнь он взял немало вершин и как футболист, и как наставник, и как ученый. Он – автор книг "Система, или Размышления о футболе" и "Система, или Размышления о том, каким был, стал и может стать футбол", труда "Подготовка футболистов высокой квалификации на основе моделирования учебно-тренировочного процесса". Уникальная система Базилевича позволила подготовить множество успешных футболистов не только в Украине. Научное и творческое наследие Базилевича до сих пор используется в практической деятельности многих тренеров мира.

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Заместитель министра культуры Ростислав Карандеев и ведущий специалист в области недвижимости и права, супруга Базилевича Ирина Плюта (в центре). Фото: пресс-служба Базилевича

Фильм о Базилевиче создан в 2020 году кинокомпанией "Магика-Фильм" при поддержке Министерства культуры Украины. Но только сейчас удалось его представить широкой аудитории.

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Поэт Юрий Рыбчинский. Фото: пресс-служба Базилевича

"Базиль" – неигровой фильм, созданный режиссером Романом Ширманом. Это авторская оценка фигуры героя и его жизненного пути. В ленте много анимации, документальных кадров, представлены материалы из семейного архива и воспоминания друзей и коллег Базилевича.

Кадр из фильма "Базиль". Фото: Пресс-служба Базилевича
Кадр из фильма "Базиль". Фото: пресс-служба Базилевича

"Мнения зрительской аудитории разделились. Но общий вывод заключается в том, что такие фильмы нужны потому, что о личностях такого масштаба, как Базилевич, которого справедливо называют национальным достоянием, нужно говорить и сегодня, и в будущем", – отметили на презентации.

Фото: Пресс-служба Базилевича
Композитор Александр Злотник. Фото: пресс-служба Базилевича

"Жизненный путь Базилевича – это драматическая и детективная история, наполненная непревзойденными взлетами и падениями, трагическими потерями и судьбоносными встречами, тяжелым самоотверженным ежедневным трудом. Много раз он был на волосок от смерти, но Господь даровал жизнь, посылая при этом испытания, которые пережить обычному человеку практически невозможно. Но он и не был обычным человеком. Его профессионализм, естественный аристократизм, светлый ум и благородство приводили в смятение даже его оппонентов", – подчеркнули организаторы презентации.

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Актриса Лариса Кадочникова. Фото: пресс-служба Базилевича

Кинофильм "Базиль" уже завоевал более десяти международных наград, в том числе художественную премию "Киев" имени Ивана Миколайчука в 2021 году (Украина), Near Nazareth IFF Official Selection 2021 (Израиль), XXIII International FICTS Festival Sportfilm Liberec 2020 (Чехия), Sport Movies & TV 2020 38th Milano International FICTS Fest (Италия), 8th Offside Fest Barcelona Official Selection 2021 (Испания).

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Ирина Плюта и спортивный журналист, соавтор сценария фильма "Базиль" Семен Случевский. Фото: пресс-служба Базилевича

На премьере присутствовали первый заместитель министра культуры Ростислав Карандеев, ведущий специалист в области недвижимости и права Ирина Плюта, заслуженный журналист Украины и общественный деятель Марина Кинах, Герой Украины поэт Юрий Рыбчинский, народный артист Украины композитор Александр Злотник, старший лейтенант ВСУ, заместитель командира артиллерийской батареи Олег Базилевич – младший, генеральный директор Киевской национальной картинной галереи, академик Юрий Вакуленко, генеральный директор общенациональной программы "Человек года" Аркадий Райцин, супруга главы Государственной аудиторской службы Украины Татьяна Плис, украинский журналист и политик Олесь Доний, заслуженный тренер Украины Леонид Буряк, экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука, историк кино Сергей Тримбач и другие известные общественные и культурные деятели страны.

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Старший тренер "Динамо" (Киев) U-19 Игорь Костюк. Фото: пресс-служба Базилевича

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Общественный деятель и супруга экс-премьер-министра Украины Анатолия Кинаха Марина Кинах. Фото: пресс-служба Базилевича

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Премьера фильма "Базиль" собрала полный зал Дома кино в Киеве. Фото: пресс-служба Базилевича

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Сын Базилевича Олег Базилевич – младший (в центре), экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука (справа). Фото: пресс-служба Базилевича

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Ирина Плюта (слева), Аркадий Райцин. Фото: пресс-служба Базилевича

Презентацию в киевском Доме кино организовала компания "Арт-объект" в рамках проекта "Очаг киносообщества".

Теги: Киев, футбол, Украина, Олесь Доний, кино, Динамо Киев, Юрий Рыбчинский, фильм, Олег Базилевич, Георгий Тука, футболист, премьеры, тренер
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