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Часть украинских компаний, попавших в санкционный список СНБО, изменили название

СНБО в 2021 году ввел ряд санкций в отношении украинких компаний
СНБО в 2021 году ввел ряд санкций  в отношении украинких компаний
Фото: president.gov.ua

12% украинских компаний, попавших в санкционный список СНБО, изменили свое название. Об этом 22 декабря написал Telegram-канал "Опендатамедіа".

"Поможет ли такой ход снять ограничения с этого бизнеса? Нет. Однако переименования могут ввести в заблуждение новых контрагентов и партнеров и подвергнуть их убыткам — как финансовым, так и репутационным", – подчеркнули в посте.

Руководитель корпоративных продуктов "Опендатабота" Федор Сафир отметил, что изменение названия юридического лица направлено на возможность продления его хозяйственной деятельности несмотря на действующие санкции.

"Но такие действия являются обманом и не могут снять с компании ограничения. Чтобы обезопасить бизнес и не попасть в ловушку с подсанкционной компанией, нужно всегда проверять контрагента по коду ЕГРПОУ", – сообщили в "Опендатамедіа".

Чтобы проверить, находится ли бизнес под санкцими, надо отправить в Opendatabot код компании. Если в отношении предприятия введены санкции, информация об этом размещена в карточке компании.

Сейчас в санкционном списке 333 украинских юрдических лица. Opendatabot опубликовал старые и новые названия компаний.

Контекст:

Совет национальной безопасности и обороны в 2021 году ввел ряд санкций  в отношении украинких компаний. В частности 19 марта были введены ограничительные меры против 19 компаний, которые используют украинские недра.

15 апреля П\президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении санкций против 13 физлиц и 95 компаний.

Теги: Украина, санкции, СНБО, бизнес, ограничения, Opendatabot, переименование
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