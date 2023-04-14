Цифровой и удобный. Федоров заявил о реформе Госстата

По его словам, современный Госстат должен стать удобным информационным сервисом как для общества, так и для госслужащих.
Федоров обещает, что после реформирования:
"Госстатистика будет похожа на IT-компанию. В центре всех процессов будет IT-платформа, которая в режиме реального времени собирает, анализирует и распространяет информацию", – написал вице-премьер.
Федоров с августа 2019 года по март 2023-го был вице-премьер-министром – министром цифровой трансформации Украины. 21 марта полномочия Федорова расширили – его назначили вице-премьер-министром по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министром цифровой трансформации.
После расширения полномочий Федоров рассказал, что планирует цифровизировать все системы, в том числе – образование, госсектор и услуги для предпринимателей.