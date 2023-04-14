Цифровой и удобный. Федоров заявил о реформе Госстата

По его словам, современный Госстат должен стать удобным информационным сервисом как для общества, так и для госслужащих.

Федоров обещает, что после реформирования:

все процессы в статучете будут автоматизированы, что позволит избежать влияния человеческого фактора и ускорит сбор информации;

данные будут доступны ученым и журналистам, и каждый украинец сможет заходить на сайт Госстата и легко находить нужную информацию;

качество данных будут проверять по спутниковым снимкам с помощью искусственного интеллекта, что ускорит обработку информации и упростит проверку подлинности входных данных;

административные функции будут сокращены, это сократит штат чиновников и повысит эффективность работы.

"Госстатистика будет похожа на IT-компанию. В центре всех процессов будет IT-платформа, которая в режиме реального времени собирает, анализирует и распространяет информацию", – написал вице-премьер.