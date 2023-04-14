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Цифровой и удобный. Федоров заявил о реформе Госстата

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Госстатистика будет похожа на IT-компанию вице-премьер
Госстатистика будет похожа на IT-компанию – вице-премьер
Фото: FEDOROV / Telegram

Правительство Украины готовит реформу системы статистического учета. Об этом вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил в опубликованной 14 апреля колонке для LIGA.net.

По его словам, современный Госстат должен стать удобным информационным сервисом как для общества, так и для госслужащих. 

Федоров обещает, что после реформирования: 

  • все процессы в статучете будут автоматизированы, что позволит избежать влияния человеческого фактора и ускорит сбор информации;
  • данные будут доступны ученым и журналистам, и каждый украинец сможет заходить на сайт Госстата и легко находить нужную информацию;
  • качество данных будут проверять по спутниковым снимкам с помощью искусственного интеллекта, что ускорит обработку информации и упростит проверку подлинности входных данных;
  • административные функции будут сокращены, это сократит штат чиновников и повысит эффективность работы.

"Госстатистика будет похожа на IT-компанию. В центре всех процессов будет IT-платформа, которая в режиме реального времени собирает, анализирует и распространяет информацию", – написал вице-премьер.

Контекст:

Федоров с августа 2019 года по март 2023-го был вице-премьер-министром – министром цифровой трансформации Украины. 21 марта полномочия Федорова расширили – его назначили вице-премьер-министром по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министром цифровой трансформации.

После расширения полномочий Федоров рассказал, что планирует цифровизировать все системы, в том числе – образование, госсектор и услуги для предпринимателей.

Теги: статистика, Госстат, реформа, Михаил Федоров, Министерство цифровой трансформации
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