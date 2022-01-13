Данилов рассказал, как Ляшко стал главным санитарным врачом Украины

По словам Данилова, на одном из совещаний СНБО в феврале 2020 года, где обсуждали распространение коронавируса в Китае, присутствовали тогдашний министр здравоохранения Зоряна Скалецкая и ее заместитель.
"Я говорю: "Пригласите главного санитарного врача". А они говорят: "А у нас его нет". Я говорю: "Как нет?" Говорят: "У нас ведь там реформа была и все – нет санврача". Я говорю: "А кто из заместителей есть?" Один встает, я говорю: "А как вас зовут?" Он говорит: "Виктор". Я уточняю, как отчество? Говорит: "Кириллович". Я говорю: "Виктор Кириллович, с сегодняшнего дня вы будете отвечать как главный санитарный врач". Так Ляшко начал заниматься COVID-19", – сказал секретарь СНБО.
Ляшко родился 24 апреля 1980 года в Ровенской области. В 2003 году окончил Национальный медицинский университет имени Богомольца. В 2015 году окончил заочную форму обучения Национальной академии государственного управления при президенте Украины (факультет государственного управления в области здравоохранения). Получил квалификацию магистра государственного управления в сфере здравоохранения.
С 2003-го по 2010 год работал в системе государственной санитарно-эпидемиологической службы Киевской области. С 2010-го по 2013-й прошел путь от главного специалиста Минздрава Украины до директора департамента Госсанэпидслужбы Украины.
С марта 2013-го по февраль 2014-го возглавлял государственное учреждение "Киевский областной лабораторный центр Госсанэпидслужбы Украины".
С февраля 2018 года по июль 2019-го работал на должности первого заместителя генерального директора Центра общественного здоровья Минздрава Украины.
26 февраля 2020 года был назначен главным санитарно-эпидемиологическим врачом Украины.
20 мая 2021 года Верховная Рада проголосовала за назначение Ляшко министром здравоохранения. Ляшко стал четвертым министром здравоохранения Украины, назначенным при нынешней власти. С осени 2019 года эту должность занимали Скалецкая, Илья Емец, Максим Степанов.