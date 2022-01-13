Данилов рассказал, как Ляшко стал главным санитарным врачом Украины

По словам Данилова, на одном из совещаний СНБО в феврале 2020 года, где обсуждали распространение коронавируса в Китае, присутствовали тогдашний министр здравоохранения Зоряна Скалецкая и ее заместитель.

"Я говорю: "Пригласите главного санитарного врача". А они говорят: "А у нас его нет". Я говорю: "Как нет?" Говорят: "У нас ведь там реформа была и все – нет санврача". Я говорю: "А кто из заместителей есть?" Один встает, я говорю: "А как вас зовут?" Он говорит: "Виктор". Я уточняю, как отчество? Говорит: "Кириллович". Я говорю: "Виктор Кириллович, с сегодняшнего дня вы будете отвечать как главный санитарный врач". Так Ляшко начал заниматься COVID-19", – сказал секретарь СНБО.