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"Дарница" запустила онлайн-экскурсии на производство

Экскурсии на производство фармацевтической компании "Дарница" будут проводить с помощью сервиса ZOOM.

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Туры на производство "Дарницы" планируют проводить раз в неделю
Туры на производство "Дарницы" планируют проводить раз в неделю
Фото: segodnya.ua

Фармацевтическая компания "Дарница" 10 августа объявила о старте онлайн-экскурсий на производство.

Как сказано в сообщении компании, экскурсии будут проводить с помощью ZOOM. Формат экскурсионной программы решили заменить для соблюдения условий социального дистанцирования. 

Во время онлайн-экскурсии в "Дарнице" покажут, как запаивают ампулы и как происходит контроль их герметичности. Кроме того, экскурсовод будет отвечать на вопросы участников в чате, обещают в компании. 

"Чтобы получить ссылку на онлайн-стрим по "Дарнице", необходимо зарегистрироваться на сайте. В ответ на регистрацию пользователь получит подтверждение и ссылку на трансляцию", – сказано в релизе. 

Экскурсии планируют проводить раз в неделю. Первый доступный для регистрации на экскурсию день – 13 августа.

Генеральный директор "Дарницы" Андрей Обрезан сообщил, что регулярные экскурсии на производство начали осенью 2019 года.

"За это время "Дарницу" успели посетить более 500 человек и у нас была очередь на экскурсии на полгода вперед. Поэтому когда проект вынужденно остановился из-за введения карантина, мы почувствовали необходимость в общении с нашими гостями – учениками и студентами, врачами и фармацевтами, и всеми, кто интересуется тем, как производятся лекарства", – рассказал он. 

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