"Дембель", "Шаурма", "Бармалей". В МВД рассказали, какие автономера заказывают украинцы

В Главном сервисном центре Министерства внутренних дел Украины на запрос УНН проинформировали, какие индивидуальные номерные знаки для своих автомобилей заказывали граждане страны.
Среди надписей, которые заказывались, были следующие: "Женя", "Дембель", "Гардероб", Шаурма", "Зайка", "Кот", "Всмысле", "Такое", "Хтотам", "Бармалей", "Мадам", "Малышка", а также англоязычные (Mybike, Love, Hunter, Superman, Brutto) и именные автономера типа "Танюша", "Жека" и "Серега".
"По заказам физических и юридических лиц в течение 2019 года оформлено 4225 комплектов индивидуальных номерных знаков", – отметили в сервис-центре МВД.
Также украинцы заказывали номерные знаки с рисунками, в том числе с улиткой, пчелой и смайлом.