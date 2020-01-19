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"Дембель", "Шаурма", "Бармалей". В МВД рассказали, какие автономера заказывают украинцы

По данным Главного сервис-центра МВД Украины, в 2019 году было оформлено 4225 комплектов индивидуальных номерных знаков для автомобилей.

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В сервис-центре отметили, что автономера заказывают и с цифрами, и с рисунками
В сервис-центре отметили, что автономера заказывают и с цифрами, и с рисунками
Фото: Головний сервісний центр МВС / Facebook

В Главном сервисном центре Министерства внутренних дел Украины на запрос УНН проинформировали, какие индивидуальные номерные знаки для своих автомобилей заказывали граждане страны.

Среди надписей, которые заказывались, были следующие: "Женя", "Дембель", "Гардероб", Шаурма", "Зайка", "Кот", "Всмысле", "Такое", "Хтотам", "Бармалей", "Мадам", "Малышка", а также англоязычные (Mybike, Love, Hunter, Superman, Brutto) и именные автономера типа "Танюша", "Жека" и "Серега".

"По заказам физических и юридических лиц в течение 2019 года оформлено 4225 комплектов индивидуальных номерных знаков", – отметили в сервис-центре МВД.

Также украинцы заказывали номерные знаки с рисунками, в том числе с улиткой, пчелой и смайлом.

Теги: МВД, Украина, автомобили, украинцы, автомобиль
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