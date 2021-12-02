Дорисовал свастику на лице. Суд оштрафовал жителя Калуша за карикатуру на Зеленского

"Во время осмотра системы Facebook был обнаружен аккаунт гражданина Армении, а именно пост, отражающий фотоматериал с прикреплением к части лица президента Украины Владимира Зеленского нацистской символики в виде свастики", – говорится в постановлении суда.

Мужчину признали виновным по статье ст. 173-1 КУоАП (распространение ложных слухов, которые могут вызвать панику среди населения или нарушение общественного порядка).

Его оштрафовали на 255 грн, а также обязали уплатить 454 грн судебного сбора.